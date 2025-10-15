El clima en Neuquén

Los shorts de jean ya no se usarán este verano: esta es la prenda de moda que combina con todo

Furor en los 50 y 60, tuvo cambios y adaptaciones que la convierten en una opción ideal por su facilidad de uso y estilo informal.

La llegada de las temperaturas más cálidas marcan el momento de comenzar a revolver el placar y recurrir a prendas que ayuden a mantenernos frescos, pero sin perder el estilo. Una de las más utilizadas es el short de jean, un clásico de la temporada primavera-verano. Además de ser cómodo, combina con prácticamente con todo, permitiendo crear looks relajados.

Sin embargo, este año comenzó a perder terreno y su reinado en los guardarropas femeninos se ve amenazado por otra prenda que promete ser tendencia: se trata de las tradicionales bermudas, que vuelven con fuerza como una opción más elegante, cómoda y con un estilo que se adapta a múltiples ocasiones.

Estos pantalones cortos que típicamente llegan hasta la rodilla tienen un origen militar: las tropas británicas los utilizaban en Bermudas durante la década de 1930 por su comodidad en climas cálidos. A lo largo de la historia tuvieron muchos cambios y adaptaciones. Originalmente, eran consideradas prendas formales para el verano, pero con el tiempo se convirtieron en un símbolo de elegancia relajada y sofisticación casual.

bermudas
La bermuda, una tendencia ideal para combatir el calor.

La bermuda, una tendencia ideal para combatir el calor.

En los años 50 y 60, las bermudas comenzaron a formar parte del vestuario de verano de la élite social en Europa y América del Norte. Posteriormente, en la década de los 80 y 90, se consolidaron en la cultura popular a través de su adopción por personajes famosos y en películas icónicas. Hoy en día, siguen evolucionando, dejando atrás su imagen clásica y adoptando un carácter más modernizado, cómodo y versátil.

Las ventajas de las bermudas y por qué volverán a ser tendencia

Aunque los shorts de jean son una constante en los roperos de muchos por su facilidad de uso y estilo informal, las bermudas están ganando terreno por varias razones clave. Entre ellas, se destacan:

  • Elegancia y sofisticación: ofrecen un aspecto más pulido que los shorts de denim, especialmente cuando se usan en materiales como lino, algodón o mezclas ligeras. Esto permite combinarlas tanto con remeras casuales como con camisas y blazers, logrando un estilo que puede adaptarse a eventos sociales, reuniones informales o días de descanso con un toque de elegancia.
  • Versatilidad en estilos y colores: a diferencia del clásico azul de los shorts de jean, las bermudas vienen en una amplia variedad de colores, patrones y texturas. Desde tonos neutros como beige, gris o blanco, hasta colores vibrantes o estampados, permiten crear look diferentes sin perder el estilo.
  • Comodidad y practicidad: una de las ventajas más importantes es su comodidad. Al estar hechas de telas livianas y respirables, son ideales para el verano, viajes, actividades al aire libre y deportes suaves. Además, la comodidad no sacrifica el estilo, sino que lo complementa perfectamente.
bermudas2
Las bermudas tienen diversos diseños y estilos.

Las bermudas tienen diversos diseños y estilos.

  • Adaptabilidad a diferentes estilos: las bermudas son un lienzo en blanco para experimentar. Se pueden combinar con sandalias, zapatillas deportivas, mocasines o incluso botas ligeras, dependiendo del look deseado. También pueden complementarse con accesorios como cinturones, anteojos de sol o sombreros, elevando aún más su valor estético.
  • Un cambio en la estética urbana: la tendencia actual apuesta por una estética más relajada pero elegante, alejándose del look excesivamente informal y desordenado que pueden generar los shorts de jean si no se combinan adecuadamente. Las bermudas permiten ese equilibrio entre comodidad y estilo, un valor que hoy en día se busca en la moda.

Cómo combinar las bermudas en esta temporada primavera-verano

Uno de los aspectos clave para aprovechar al máximo las bermudas es saber combinarlas. Para un look casual y fresco, una prenda en tonos neutros acompañada de una camiseta básica y zapatillas blancas es una opción segura. Para un estilo más sofisticado, una bermuda en lino o algodón en tonos claros, combinada con una camisa de lino y sandalias o mocasines, puede ser perfecta para eventos informales o reuniones de verano.

bermudas3
Las bermudas permiten looks informales pero sofisticados.

Las bermudas permiten looks informales pero sofisticados.

Para quienes gustan de un estilo sporty chic, las bermudas con logotipos, detalles deportivos y zapatillas de correr o slip-ons crean un look moderno y dinámico. También se pueden usar con cinturones de cuero, anteojos de sol de diseño y sombreros para un toque más fashionista y chic.

