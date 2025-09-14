El color que marca tendencia en primavera ya lo usa Pampita

Carolina Pampita Ardohain volvió a convertirse en el centro de todas las miradas gracias a su impecable sentido del estilo. Fiel a su sello de sofisticación y minimalismo, la conductora y modelo argentina compartió en sus redes sociales una serie de fotografías tomadas en una isla paradisíaca.

Allí se la ve luciendo una prenda que no solo resalta su elegancia natural, sino que además adelanta cuál será el color estrella de la próxima temporada. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en llenar de elogios cada una de las postales.

Durante sus vacaciones en Tahití, en la Polinesia Francesa, Pampita se mostró disfrutando del paisaje tropical con un look que equilibra frescura, sensualidad y buen gusto. En esta oportunidad, eligió un vestido de color marrón chocolate, una tonalidad profunda y elegante que, aunque suele relacionarse con el invierno, se proyecta como el gran favorito para la primavera que comienza oficialmente el 22 de septiembre, según el calendario del Servicio de Hidrografía Naval.

La empresaria apostó a un tono inesperado para los días cálidos, donde habitualmente predominan los colores claros y vibrantes. Sin embargo, el chocolate logra aportar una cuota de sofisticación única y, además, resulta muy favorecedor para diversos tonos de piel. El vestido elegido fue confeccionado en una tela tejida, liviana y con caída fluida, ideal para climas tropicales, lo que refuerza su carácter versátil y atemporal.

Detalles del diseño que marcaron la diferencia

La prenda, con un largo que supera las rodillas, presenta un elegante escote halter cruzado en forma de V, un corte que estiliza la parte superior del cuerpo y resalta la silueta con un aire sensual pero refinado. Para acentuar su figura, Pampita sumó un cinturón fino con una delicada hebilla metálica, detalle que terminó de enmarcar la cintura y darle un toque chic al look.

Pampita2

El estilismo se completó con sandalias de taco alto en combinación con el vestido y accesorios discretos pero sofisticados, como aros pequeños en dorado, cadenas delicadas y un reloj metálico que aportó brillo sin robar protagonismo. En cuanto al beauty look, la modelo optó por un maquillaje natural y un peinado recogido con trenza, perfecto para realzar su rostro y mantener la frescura bajo el clima cálido de la isla.

Pampita: postales de un viaje soñado

En una de las imágenes que más llamó la atención, Pampita aparece relajada sobre un yate mientras recorre los rincones de este destino soñado, luciendo unas gafas retro que reforzaron aún más su estética trendy. Con una gran sonrisa y rodeada de paisajes idílicos, la modelo acompañó la publicación con emojis de flores rosadas, en sintonía con la atmósfera primaveral que ya empieza a anticipar. Las reacciones no se hicieron esperar: en cuestión de horas, el posteo alcanzó miles de “me gusta” y cientos de comentarios llenos de admiración. “Tan hermosa”, “Bella”, “Divina”, “La más diosa del mundo” fueron algunas de las frases que sus fanáticos dejaron en la publicación.

Pampita3

La huella de una referente de la moda

Con esta nueva aparición, Pampita reafirma por qué es considerada una de las mujeres más influyentes de la moda argentina. Su capacidad para combinar elegancia, minimalismo y frescura le permite marcar tendencia con cada look, incluso desde los rincones más exclusivos del mundo. Esta vez, con un vestido tejido en color chocolate, la modelo no solo despidió el invierno con estilo, sino que además anticipó cuál será la apuesta fuerte de la próxima primavera.