Pampita "silenció" a un affaire que tuvo cuando cortó con Martín Pepa

Se trata Juan Manuel “Cochito” López quien se refirió al vínculo que tiene con la conductora de El Trece.

Carolina “Pampita” Ardohain está envuelta en un nuevo escándalo amoroso. La conductora de El Trece le dio una nueva oportunidad a su vínculo con el polista Martín Pepa , sin embargo, durante el impasse que se tomaron tuvo un encuentro con un reconocido piloto de autos.

La modelo había confirmado que la separación del polista había sido el 9 de julio y al mes del distanciamiento, fue a un country en la zona de Pilar y se encontró con un hombre. Se trata de Juan Manuel “Cochito” López , un piloto y comentarista de automovilismo.

Lejos de esquivar a la prensa, López dialogó y en lugar de desmentir los rumores que lo vincularon con Pampita sembró más dudas. “Ella ya desmintió todo, ¿por qué van a dudar de la palabra de ella? No voy a decir algo diferente de lo que dijo, hay que creerle” , lanzó en un móvil con El Trece dejando en claro que la desmentida de la conductora era la única verdad.

Sin embargo, reconoció que conoce a la ex de Roberto García Moritán. “La conozco cara a cara. Tenemos muchos amigos en común”, dijo el piloto que aparentemente y según la información que trascendió habría recibido un llamado de Pampita para pedirle que no hable del tema porque no quiere problemas con Pepa ya que apostaron al amor una vez más.

Cochito López tiene un gran historial de romances con conocidas figuras del mundo de la moda. Estuvo en pareja con Coni Dietrich y luego de un largo romance y dos hijos en común, se separaron. Luego estuvo en pareja por seis meses con Andrea Bursten para posteriormente darle lugar a una breve relación con Priscila Crivocapich quien ahora está en pareja con el ex esposo de Pampita, Roberto García Moritán.

Quién es Juan Manuel López

Conocido como “Cochito” López, es un piloto argentino de automovilismo de 45 años. Se destacó a nivel nacional e internacional, habiendo competido en categorías como el Turismo Competición 2000, el Top Race V6 y el Open Internacional de GT.

Es hijo del excampeón de TC 2000 Torneo Presentación año 1979 Osvaldo “Cocho” López, motivo por el que heredó su apodo.

“Cochito” debutó en el TRV6 en 2005, siendo compañero de equipo de Juan María Traverso y defendiendo los colores del Club Atlético River Plate, equipo del cual es simpatizante y cuya dirección deportiva estuvo a cargo de su padre.

Juan Manuel Lopez

En 2010 se alzó con el título de campeón de España de GT2, mientras que alcanzó el subcampeonato en el Open Internacional, y fue el piloto con más premios en su categoría alcanzando 7 victorias sobre 11 carreras disputadas.

Actualmente se desempeña como comentarista de Fórmula 1 para Hispanaomérica junto a Fernando Tornelli y Juan Fossaroli, entre otros periodistas.