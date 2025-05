Quién es Priscila Crivocapich, la supuesta nueva novia neuquina de Roberto García Moritán

Yanina Latorre no escatimó en detalles al hablar sobre su historial sentimental. “Fue modelo, devenida en periodista deportiva, trabaja en Telefe. Ella tiene un ex periodista, tiene un ex político y tiene un ex empresario”, lanzó al aire, asegurando que varios de esos vínculos fueron, según ella, turbulentos.

Moritan 1.jpg Priscila Crivocapich, la supuesta nueva novia de Roberto García Moritán

Que había dicho Priscila de la relación de Moritán y Pampita

Entre los nombres mencionados, se incluye al basquetbolista Selem Safar, con quien tuvo un conflicto económico en 2018, aunque luego se aclaró que se trataba de un préstamo parcialmente devuelto. También fue relacionada con el ilusionista Criss Angel y con el periodista conocido como "El Rifle" Varela.

A pesar de las especulaciones, Priscila ha dejado claro en entrevistas pasadas su visión sobre el amor. En una nota con Gente en 2023, sorprendió al elogiar la entonces relación entre Pampita y García Moritán: “Mirá a Pampita. Ella lo pidió (a Moritán), dice que lo pidió. Un poco que lo manifestó, tendría que pedirle la receta de cómo lo hizo”, comentó con admiración.

Además, en ese momento, compartió una reflexión sobre ese vínculo: “Tienen un amor divino y súper sano, y no todo el mundo es valiente para querer vivir eso. Además, ella misma ha contado todas las relaciones en las que no se le dio. Es algo que llega”.