Morena Rial mandó al frente a Alex Caniggia y dijo que quiso conquistarla

En medio de su guerra mediática con Melody Luz, la hija de Jorge Rial no se guardó nada y atacó con todo.

La inesperada y reciente guerra mediática entre Morena Rial y Melody Luz tras la explosión de mensajes que se cruzaron a través de las redes sociales sumó un nuevo integrante: Alex Caniggia , quién aparece en el centro de una nueva polémica.

Para cuestionar a la bailarina, la mediática e hija de Jorge Rial mencionó una supuesta actitud que habría tenido el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia con ella en el pasado.

A través de una historia de Instagram, More, de reciente problemas con la Justicia, cuestionó a Melody Luz luego de las críticas que recibió de ella tras la participación de la bailarina en LAM. “Melody por qué no hablás mejor de cómo dejabas a tu hija con el gorreado mientras te ibas a encamar con el cocinero”, lanzó la mediática en Instagram, en referencia a Santiago del Azar, que tuvo un fugaz romance con la actriz durante el tiempo que estuvo separada de Alex Caniggia.

image

Luego, apuntó contra El Emperador, a quien involucró de lleno en el escándalo. “Tu gorreado se cansó de mandarme fotos”, expuso, con una emoji de una carita sacando la lengua. De esta manera, expuso y dio a entender que el conductor buscó en el pasado tener algo con la hija de Jorge Rial.

Cómo nació el conflicto entre Melody Luz y Morena Rial

Melody Luz había sido durísima con sus críticas contra Morena Rial. La bailarina había cuestionado tanto las actitudes como los proyectos de la hija de Jorge Rial sentada en el panel de LAM.

Cuando le preguntaron sobre lo que había deslizado More Rial en las redes, la actriz dejó en claro lo que piensa. “Me parece que ella debería hacer otra cosa más que las publicidades del casino online, porque el día que se acabe esa farsa, ¿qué va a hacer? ¿Salir a robar de vuelta con su bebé en brazos? ¿Andar a pura velocidad sin el registro?”, buscó saber. Pero lejos de quedarse ahí nomás, a continuación fue lapidaria: “Me parece que cada cosa que sale de ella, la hunde. No tiene con qué salir a bardearme a mí u otras personas que nos ganamos el mango dignamente”.

image

En las redes, Melody Luz no había tenido filtros a la hora de chicanear a la mediática. “Me di cuenta de que tengo una fan Nº 1. El único problema es que es chorra y mentirosa. ¿Quién será?”, se preguntó sin arrobar a nadie.

También sin nombrarla, More Rial respondió por la misma vía horas después con un mensaje directo: “Me llegó el chisme que una bombacha rápida, ¿estuvo buscando pelea?”. Entonces, la hija de Jorge Rial criticó la vida personal de Melody Luz. “Primero, cuidá tu familia y no te vayas con el primer macho que se te cruza, por el mero hecho que cocine bien”, aseguró, en referencia, otra vez, a Santiago del Azar, el novio fugaz de la bailarina mientras estuvo separada un par de meses de Alex Caniggia.

Luego de estos fuertísimos dardos, veremos si sigue escalando la violencia en esta tremenda guerra mediática y si en algún momento alguna de las dos pedirá una tregua.