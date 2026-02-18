More Rial se mostró en una videollamada desde la cárcel y un detalle llamó la atención

El abogado Alejandro Cipolla mostró una imagen de la videollamada que mantuvo con la hija de Jorge Rial, detenida en la Unidad 51 de Magdalena.

Morena Rial continúa detenida en la Unidad 51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, a la espera de obtener la prisión preventiva. La hija del conductor televisivo Jorge Rial atraviesa su vida en el interior del pabellón al punto tal que celebró su cumpleaños allí solo con la visita de su amiga Virginia y su abogado Martín Leiro.

En las últimas horas el letrado y amigo de la mediática Alejandro Cipolla reveló en sus redes sociales una imagen sobre la comunicación que mantuvieron a través de una larga videollamada donde hablaron de distintos temas. “ Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino ”, confesó el abogado a través de las historias de Instagram donde se la ve haciendo con sus dedos la señal de la paz y mostrando en su muñeca una cinta roja que se utiliza, por creencia, para combatir la envidia.

Lejos de haber rostro de preocupación por el presente que atraviesa, la mediática se mostró relajada y también posando en la videollamada a sabiendas que sacaría una captura del momento.

Cipolla-Morena Rial

“Es una situación muy difícil. Hace cinco meses que está aislada. No tiene contacto con otras personas, obviamente, porque tampoco pueden darle la seguridad de que no le pase nada si la pasan a otro lugar”, contó Virginia sobre cómo está su amiga Morena en diálogo con el Diario de Mariana.

A su vez dijo: “O sea, cualquier persona que tenga contacto con otros, se pone mal. Pero más en el contexto en el que está Morena, donde no ve al gordo. Son varias cosas. Gracias a Dios, Jorge y Rocío jamás me prohibieron ir a verlo a Amadeo, entonces hacemos fotos y videos... Pero le está costando".

Para cerrar sumó: “El sábado, le dije a Amadeo: ‘Vamos a hacer un videito para mamá’. Y él la buscaba en el teléfono... Todo eso es un dolor supergrande”.