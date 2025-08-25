El gesto de Pampita en la vía pública con sus seguidores

En las redes sociales, elogiaron la actitud que la modelo y conductora le mostró a un grupo de admiradoras en plena calle.

Después de volver a apostar al amor junto a Martín Pepa , Pampita se encuentra en la cumbre de su carrera. Ocupando roles centrales, como su conducción en Los 8 Escalones y su constante presencia en eventos y alfombras rojas, la modelo demostró que no existen cámaras a las que tema enfrentarse. En ese contexto, dejó en claro que disfruta del contacto con su público y lo reafirma en cada aparición, ya sea en el set o en la vía pública.

Una de las postales más comentadas de los últimos días tuvo lugar lejos de los flashes habituales. El equipo de Infama compartió el gesto espontáneo que encendió las redes: Pampita se detuvo en una parada de colectivo, luciendo un impecable vestido de fiesta, para sacarse fotos con un grupo de admiradoras. Ni el frío de la noche ni el cansancio después de un evento fueron impedimento. Lejos de acelerar el paso o evitar la situación, la modelo pidió a su equipo de seguridad que la esperaran y se tomó el tiempo de posar con cada seguidora que la reconoció.

En el programa, la actitud de la conductora no pasó desapercibida. “Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo”, destacaron en el estudio, subrayando una vez más la buena predisposición de la figura para con el público. Es una virtud que la acompaña desde el inicio de su carrera, y que hoy, más allá de los éxitos mediáticos, mantiene intacta.

Días atrás, en una entrevista con Puro show, la conductora no esquivó temas delicados. Habló sin rodeos sobre infidelidad e hizo referencia a los vínculos sentimentales que le adjudicaron durante su etapa de soltería previa a la reconciliación con Pepa. “Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, aseguró con firmeza. El mensaje fue claro para quienes alimentan las especulaciones sobre su vida, y contundente al abrir una ventana a sus propios valores y proyectos.

Consultada respecto a la posibilidad de recomponer una familia junto a Martín Pepa, Pampita fue sincera: “¿Vas a ensamblar tu familia?”, le dispararon. “No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”, contestó, descartando por ahora cualquier plan de convivencia o integración familiar. La distancia geográfica se presenta, por el momento, como la gran barrera.

A lo largo de la charla, la modelo decidió confrontar uno a uno los rumores que la vinculan con diferentes figuras del espectáculo. Negó comentarios y versiones sobre supuestos romances con el corredor Juan Manuel López, Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín. Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo para inventar. No, no. Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, sentenció, reafirmando su compromiso actual y su rechazo a las especulaciones mediáticas.

Respecto a la reconciliación con Pepa, la conductora explicó que el motor principal fue el afecto mutuo. “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”, reveló.