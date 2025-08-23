Pampita confesó que es fanática de un particular tratamiento estético

Pampita sorprendió al confesar cuál es la práctica estética que más utiliza y que es también una de las más elegidas por miles de argentinos.

Las celebridades suelen recurrir a distintos métodos para mantener su imagen impecable: desde cremas costosas hasta masajes, pasando incluso por tratamientos médicos como inyecciones. Sin embargo, Pampita sorprendió al confesar cuál es la práctica estética que más utiliza y que, para sorpresa de muchos, es también una de las más elegidas por miles de argentinos.

La revelación ocurrió en plena emisión de Los 8 Escalones (eltrece), ciclo que conduce la modelo. Mientras presentaba una de las preguntas del programa, Pampita lanzó un comentario que generó revuelo. “Paola, Marce, según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, dijo al introducir la consigna. En ese momento, antes de que sus compañeros pudieran responder, lanzó una confesión inesperada: “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”, señaló, generando sonrisas en el estudio.

Luego, la conductora continuó leyendo las opciones posibles de la trivia: “Les doy las opciones: ¿31 por ciento, 41 por ciento o 51 por ciento?”. Ante la consulta, el jurado pidió un dato extra para poder orientar mejor su respuesta. Pampita, siempre predispuesta, aportó más información: “Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora. Pero había muchas otras preguntas, digo para compensar, porque si no, los confundo con esto”, explicó.

Pampita-Portada

Mantener una buena sonrisa es fundamental

Más adelante, Pampita detalló que los encuestados también mencionaron otros tratamientos: “Cosas que respondían: ‘también quiero enderezar los dientes’, o ‘quiero un implante dental’, o ‘quiero carillas dentales’. Otros querían un ‘empaste blanco’, otros ‘reparar sus dientes’, y otros decían ‘nada, estoy contento con mis dientes’. Había muchas respuestas. Pero había un porcentaje que era mayor, el del blanqueamiento, que ganó”, relató la modelo, destacando el protagonismo de este procedimiento estético.

En tono distendido, la conductora lanzó una pregunta a los presentes: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”, y luego agregó: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”. En ese contexto, aprovechó para recomendar a un profesional cercano: “Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”, afirmó.

Pampita y Martín Pepa

La reconciliación de Pampita con Martín Pepa

Pero más allá de su presente laboral, Pampita atraviesa un momento especial en el plano personal. Tras un período de distanciamiento, confirmó su reconciliación con Martín Pepa. En diálogo con LAM (América TV), la conductora se abrió sobre cómo fue el proceso de reencuentro: “No hablamos durante un mes y un día hablamos. Por otra cosa que no era nosotros. Y la conversación terminó siendo sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos. Y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos. Nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive hasta nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”.

"Empezando de cero, con mucha ilusión"

La distancia física, los viajes y los distintos proyectos personales fueron, según explicó, factores que en un principio complicaron la relación. “Nos costaba imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta mucho hacer lo que hace y países distintos, tener que criar a los chicos en países distintos”, detalló. No obstante, destacó que esa pausa los fortaleció: “Crecimos un montón como pareja con esta distancia de este mes y medio. Empezando de cero, con mucha ilusión”, concluyó.