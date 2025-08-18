Pampita volvió a apostar al amor y con un ex: de quién se trata

A un mes de confirmar su separación, la modelo viajó a los Estados Unidos y se reencontró con él.

Carolina “Pampita” Ardohain apostó una vez al amor y decidió darle una nueva oportunidad a una expareja. Luego de su estadía en Ibiza donde se la vio junto al actor Nicolás Furtado, la modelo viajó a Estados Unidos y se reencontró con su ex.

La modelo y conductora de Los 8 escalones (El Trece) le dio una segunda oportunidad al amor y decidió jugársela, una vez más, a la relación con el polista Martín Pepa. La noticia fue confirmada este lunes en Desayuno Americano (América) donde mostraron las primeras imágenes de la pareja captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze.

“Fue en un partido en los Estados Unidos”, aseguraron desde el programa que conduce Pamela David. En cuando a los motivos que habrían llevado a la reconciliación se cree que uno de ellos “cedió” en algo ya que la ruptura amorosa se dio en un contexto de “demanda de tiempo y mayor compromiso” de parte de la modelo.

Pampita y Martín Pepa

La pareja se había separado el 9 de julio a menos de un año de su relación. De hecho, Pepa, vinculado al mundo del polo, ya había tenido un romance con la modelo tiempo atrás.

De acuerdo a las primeras versiones que circulan sobre el fin de la relación, trascendió que la distancia habría sido uno de los principales motivos. “Fue muy difícil sostener el vínculo. Pampita incluso le propuso hacer más viajes juntos para poder verse, pero no alcanzó. Él tiene una hija que vive en Nueva York y no puede venir seguido a la Argentina”, explicó el periodista.

Además, aseguró que no hay terceros en discordia y que “él ya estaría haciendo una vida de soltero”.

La pregunta de Pampita sobre el “amarre” de parejas

Pampita Ardohain sorprendió durante el programa "Los 8 Escalones" que conduce en reemplazo del reconocido conductor Guido Kazcka con el diálogo que tuvo con una participante del concurso de preguntas y respuestas. La carismática conductora se interiorizó en el trabajo de una participante luego de que confiese que es tarotista.

"¿Hacía mucho que querías participar? Porque hay gente que se inscribió 20, 30 veces”, preguntó la conductora a lo que Silvia, la participante, confesó: “En realidad, yo me inscribí hace tres años y después me llamaron y no pude venir esa vez. Y después seguí hasta que llegó la chance”.

Pampita-Portada

Ya con el conocimiento de que quien estaba frente a ella es grafóloga y tarotista, la modelo indagó sobre el trabajo: “¿Cómo es lo del tarot? ¿Uno saca la carta y te dice más o menos qué va a venir en el futuro?”, preguntó a lo que recibió una respuesta afirmativa.

"¿Y es tan así? A mí me daría miedo, como que me condiciona un poco”, preguntó Pampita, mientras que Silvia profundizó: “Y, yo ahora no tiraría la carta a nadie, porque yo creo mucho en lo que hago. La gente lo toma como un juego, algunos le hacen mala prensa, entonces para mí misma nunca lo hago, no lo puedo hacer.

En continuación con su relato, la participante confirmó cuáles son los principales pedidos de sus clientes: "Ahora tengo menos gente, pero en general es más sobre amor y sobre trabajo. Me dicen ‘amarre de parejas’, pero yo eso no lo quiero hacer”

Al hablar de este tema, también se sumó Barbie Simons para colaborar con una pregunta: “Además, todo eso de los amarres… después ¿no vuelve?”. Ante esta pregunta Silvia contestó: “No tengo ni idea porque realmente no lo hago”.

“Y el agua de tanga, ¿Sabés algo de eso?”, preguntó Pampita con mayor curiosidad sobre el tema. Ante esto Silvia no lo negó pero se defendió: “Son cosas que se dicen…".