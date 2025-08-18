En el Barro: a quién interpreta la China Suárez y cuándo será su debut

Desde las redes sociales oficiales de la serie de Netflix se confirmó la participación de la China Suárez y dieron detalles de su personaje.

En el barro estrenó en Netflix y es todo un éxito, convirtiéndose en la serie más vista en Argentina. La secuela de “El Marginal” tendrá una segunda temporada en la que finalmente participará la China Suárez.

A través de historias de Instagram, la nueva producción de Sebastián Ortega con Underground respondió inquietudes de los fanáticos. Entre las preguntas más frecuentes, los seguidores de la ficción se preguntaron si la Locomotora Oliveras seguirá en la segunda temporada, como también el personaje de la novia de Mauro Icardi.

“Un poquito de spoiler del personaje de la China Suárez”, preguntaron a lo que desde la cuenta oficial de la serie compartieron una imagen en la que se ve al personaje de la China en acción dentro de un auto y rodeada de cámaras. “Nicole, prostituta vip de clientes millonarios” , sumaron sobre su personaje en la segunda temporada.

En las fotografías, la artista se mostró con un mini tatuaje de corazón roto en el rostro, piercing en la nariz y cejas cortadas.

China Suarez

Para ver a la China en acción habrá que esperar, ya que desde la producción de la serie no confirmaron la fecha de la segunda temporada, aunque sí contaron que ya está grabada. Incluso anticiparon que se volverá a ver a la Locomotora Oliveras, quien falleció el pasado 28 de julio, a días del debut de la ficción.

La muerte de la Locomotora Oliveras

Alejandra “La Locomotora” Oliveras murió a los 47 años, luego de estar internada más de una semana en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado lunes 14 de julio en su domicilio de Santo Tomé. Ocurrió apenas horas antes de asumir su banca en la Convención Constituyente.

Ante un empeoramiento en su cuadro neurológico, la semana pasada había sido sometida a una craniectomía descompresiva, una intervención que buscó aliviar la presión intracraneal para evitar daños mayores.

Desde entonces permanecía en terapia intensiva, con monitoreo constante y respiración asistida, su cuadro fue crítico en las últimas horas, ya que el daño era irreversible. Desde el comienzo de su internación presentaba una pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.

Incluso, el último fin de semana había mostrado señales de mejoramiento en su cuadro clínico.

alejandra-locomotora-oliveraS La exboxeadora había sufrido un ACV isquémico hace dos semanas y permanecía en terapia intensiva.

La ex boxeadora había sido hallada con síntomas de malestar en su domicilio y fue trasladada por uno de sus hijos al centro de atención primaria de Santo Tomé, desde donde fue derivada al hospital de la capital provincial. Allí se confirmó que había sufrido un ACV como consecuencia de una obstrucción arterial que cortó el flujo sanguíneo a una zona cerebral.

Durante los últimos partes médicos de la semana pasada, se había indicado que Oliveras tenía riesgo de disfunción de órganos vitales, y que presentaba una lesión neurológica grave en “un hemisferio cerebral, que le afectaba la funcionalidad, la parte cognitiva y la parte motora.