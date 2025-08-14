Estrenó En El Barro, la serie de Netflix en el que participó la Locomotora Oliveras

La serie que cuenta con ocho capítulos aún no confirmó si habrá una segunda temporada. Qué invitados famosos participarán.

Se terminó la espera. La serie "En el Barro" ya está disponible en la plataforma de Netflix para cautivar a los fanáticos que esperaban con ansias el momento que se lanzó. La misma cuenta con un imponente despliegue siendo el spin-off de la exitosa serie que tuvo cinco temporadas "El Marginal" .

En el elenco participan Ana Garibaldi, caracterizada de Gladys, la esposa de Mario Borges, V alentina Zenere, Carolina Ramírez, Rita Cortese, Lorena Vega, La Zurda, Ana Rujas, Gerardo Romano como Sergio Antín, el director de la cárcel San Onofre en El Marginal , Jorge Lorenzo, el guardia cárcel y Marcelo Subiotto.

A su vez también tendrá la participación de la cantante María Becerra , como también de Alejandra "Locomotora" Oliveras , quien murió el 28 de julio en consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico (ACV). "No es chorra ni narco, actuó en defensa propia. Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia . Cuando vean la serie me van a entender”, había expresado Locomotora sobre el personaje que interpreta.

Netflix lanza tráiler de "En el barro".



Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.



Estreno: jueves 14 de agosto. pic.twitter.com/ob2Uef7gdw — (@TuSubMedia) July 24, 2025

La serie dirigida por Sebastián Ortega cuenta con ocho episodios y tiene un importante despliegue de filmación que se concentró en Ensenada, provincia de Buenos Aires. A su vez se filmaron escenas en el Puente Levadizo de la Isla Santiago y el camino a la isla.

"Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas", cuenta la sinopsis presentada por Netflix. Más allá de lo presentado, no se confirmó si habrá una segunda temporada.