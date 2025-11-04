La venganza de la bastarda: las primeras imágenes de la nueva serie de la China Suárez grabada en San Martín de Los Andes

La China será protagonista en una serie que será estrenada en los próximos días y promete una trama interesante.

La China Suárez volverá a ser protagonista en una serie que marcará un momento importante en su vida siendo un producto hecho con alta calidad para que puedan disfrutar los amantes del cine. Tendrá una historia particular con un nombre de producción que generó una fuerte expectativa: " Hija del fuego: la venganza de la bastarda", se titula la serie.

A partir del 19 de noviembre la plataforma Disney + pondrá a disposición el título que fue filmado principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, y contará con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

Si bien saldrá se estrenará en los próximos días, el rodaje de la película terminó en agosto del 2024. “Fin de una etapa. Nunca dejarán de dolerme las despedidas”, había dicho tras el fin y agregó: “Estoy tan agradecida con este equipo, nos hemos cuidado, acompañado, aconsejado, congelado, todos juntos”.

El título promete una historia atrapante según la presentación de la plataforma: "Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece", reza la reseña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/disneyplusla/status/1985368966819201397&partner=&hide_thread=false Hace veinte años que está planeando su regreso.#HijaDelFuego: La Venganza de la Bastarda, estreno 19 de noviembre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/2cVp1Xaht4 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 3, 2025

Tremendo: Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez y la trató de "zorra"

La tensión entre Wanda Nara y María Eugenia “la China” Suárez volvió a escalar en las últimas horas y todo indica que la paz entre ambas sigue siendo una meta inalcanzable. Luego de que se generara una nueva polémica por el costoso regalo que Mauro Icardi le hizo a su pareja, la conductora de "Masterchef Celebrity" reaccionó con furia en sus redes sociales y publicó un fuerte descargo cargado de insultos e indirectas.

Los insultos de Wanda para la China en las redes

Sin nombrar directamente a su enemiga íntima, la empresaria compartió una historia a través de su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó y desató una avalancha de comentarios entre sus seguidores. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió la modelo, visiblemente indignada.

Wanda-Posteo

El mensaje, por supuesto, no terminó allí. En el mismo posteo, la mediática continuó con una serie de frases cargadas de enojo y reproches: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.

Las publicaciones, acompañadas por varias capturas de pantalla, se multiplicaron en pocos minutos y volvieron a encender el enfrentamiento mediático entre ambas figuras. En una de sus historias, la presentadora de Telefe agregó: “Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”.

En su descargo, la blonda también apuntó contra quienes, según ella, apoyan al delantero del Galatasaray en medio del polémico conflicto familiar, que ya lleva varios meses de desarrollo: “Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá… Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”.

La polémica por el bolso Louis Vuitton que Icardi mandó a fabricar

El trasfondo de este nuevo capítulo en la guerra interna habría sido una publicación reciente de la ex "Casi Ángeles" en la que mostró un lujoso bolso rosa Louis Vuitton que, en base a lo que contó, el futbolista le había mandado a fabricar especialmente para ella. La postal desató una ola de interpretaciones en las plataformas y fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Wanda y su entorno.

China-Bolso

La respuesta de la animadora y figura del canal de las pelotas no tardó en llegar. En cuestión de horas, su descargo fue replicado por portales de espectáculos y usuarios en X, que volvieron a poner el foco en la larga historia de conflictos entre ambas, originada en el recordado episodio del “Wandagate”. Aquel fue el punto de partida del vínculo actual entre la actriz y el ex artillero de la Selección Argentina, que provocó más disgustos que alegrías para los protagonistas.