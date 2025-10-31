La curiosa revelación que Zaira Nara hizo sobre Mauro Icardi y Maxi López

Zaira Nara sorprendió a todos en Sería Increíble al revelar el verdadero trasfondo del inicio de la historia de amor entre su hermana Wanda Nara y Mauro Icardi . La modelo recordó, cómo Wanda, cuándo todavía estaba casada con Maxi López , se complotaron para presentarle a Icardi, que luego sería el marido de su hermana mayor y padre de sus dos hijas.

“Él me presentó a Mauro”, contó Zaira, generando sorpresa en el estudio. “Wanda, en pareja, casada con Maxi. Yo estaba soltera. Me quieren presentar a alguien. Este alguien era Mauro, compañero de Maxi del club donde jugaban. Yo: ‘No, no, no, no’. Organizaban planes… Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba, estaba... Me lo querían, tipo enchufar, enchufar, enchufar", recordó la modelo.

Las preguntas en el estudio no tardaron en comenzar a sonar, ya que no estaban al tanto de este trasfondo familiar y la menor de las Nara fue tajante con respecto a lo que sintió: “A mí no me gustó, gracias a Dios. Nunca le di bola porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas. Pero viste cuando decís: ‘Menos mal que ni siquiera para joder’. Para mí fue un no rotundo. No hay chance”.

image

La dinámica familiar no terminó ahí: la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) insistió al punto de llevar a Icardi de sorpresa durante un viaje, algo que a su hermana no le cayó nada bien. “Es tan pesada e insistente que lo llevó de sorpresa para mí, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Yo me recontra calenté porque le dije: ‘No puede ser tan hija de pu..., te estoy diciendo que no… Y me lo traés de vuelta, y me lo enchufás’”.

Mauro Icardi, de la posibilidad de ser pareja de Zaira a casarse con Wanda

El tiempo pasó y Wanda Nara se separó de Maxi López en medio de un escándalo por infidelidad y tres niños pequeños y al poco tiempo comenzó a salir con el actual delantero del Galatasaray. Si bien hoy en día se encuentran en medio de una batalla legal que parece no tener fin, por 12 años la modelo y Mauro Icardi fueron una de las grandes parejas y mostraban en las redes sociales los enamorados que estaban el uno del otro.

Zaira remató la anécdota con un gesto de resignación y humor: “Yo ya después de ahí había estado de novia, había cortado con mi novio y me fui a Italia tipo desahogarme con mi hermana y llego y me dice: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Y yo fue como… Yo quería hablarle de mis problemas. Me había pagado el pasaje, todo como para llegar y charlar. Y ella nunca me escuchó y me contó toda su historia. Lo mío había quedado como una anécdota”.

image

Con su característico desparpajo, Zaira Nara desarmó los mitos familiares y mostró cómo la insistencia y los enredos pueden cambiar el rumbo de la vida, revelando el costado menos conocido de uno de los romances mediáticos más comentados de los últimos años en los medios argentinos.