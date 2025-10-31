Liz Solari reveló su vivencia paranormal con Jesús: "Lo vi"

La actriz y activista Liz Solari brindó una entrevista íntima y profunda para el sitio de Eco News Talks , que fue compartida en Youtube, y sorprendió con fuertes revelaciones sobre distintos episodios espirituales que vivió luego de un suceso que marcó su vida.

Fue en 2010 cuando sufrió vivió un episodio que marcó un antes y después en su vida. Es que ese año la modelo vio morir en sus brazos a quien era su pareja Leonardo Verhagen , de 28 años, luego de que sufra un descompensación generada por una cardiomegalia, un agrandamiento anormal del corazón, luego de hacer el amor según reveló ante la justicia Solari. Por esos motivos se descartaron indicios de violencia o suicidio.

Tras ese episodio la Liz comenzó a vivir experiencias espirituales que no había vivido antes. En el relato durante la entrevista cintó: “Cuando la muerte llegó, yo fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y observé por primera vez al cuerpo como un envoltorio de esa vida. Así fue como entendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que nuestro cuerpo es un instrumento para manifestarnos en esta dimensión. En medio de mi dolor y de mi confusión, cayó un velo y comencé a vivenciar experiencias psíquicas. Es decir, empecé a oír, a ver, a sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu”.

Según reveló se internó en un centro de vida sana para afrontar el trauma generado con especialistas. Sobre este proceso contó una historia particular de conexión espiritual: “Una tarde salí a caminar en un espacio verde rodeado de árboles. Y empecé a pensar en él. ¿Cómo estaría? ¿Su alma habrá ascendido? ¿Él estará en paz? Y a medida que pensaba en él, observé decenas de mariposas que comenzaron a volar en torno a mí pacíficamente. Eran todas blancas. Él no tardó en manifestarse de variadas y extraordinarias maneras, demostrándome que lejos de haberse ido, estaba más cerca que nunca y que los vínculos con aquellos que amamos son inquebrantables y prevalecen más allá de la muerte física".

Por otra parte reveló cuál fue el verdadero motivo por el cual emprendió viaje a Londres: “Escuché una voz que provenía de mi interior retumbar. Y dijo: ‘Ve a Londres’. Supe con una certeza inexplicable que esta era la voz de Dios”.

Cher Chevalier, mística y vidente de Gran Bretaña fue una persona importante para su vínculo espiritual: “Cher me inició en el camino de la meditación y en mi entrenamiento espiritual”. En medio de su mensaje reveló una situación particular que vivió con Jesucristo.

“Cuando llegué al living, giré y observé a Yeshua, a Jesucristo, sentado en mi mesa. El amor encarnado me miraba con una suave sonrisa y yo, no pudiendo salir de mi asombro, observaba su inconmensurable belleza y sus ojos que contienen todo el universo. El amor, la paz, la alegría, el poder que yo sentía al encontrarlo... No hay palabras para explicarlo”, contó y reveló cuál fue el mensaje que le transmitió: “Debes ordenar tu vida. La familia va primero”.

“Con el correr de los meses, mis experiencias espirituales comenzaron a profundizarse. Entraba de forma espontánea en estados que puedo describir como extáticos, donde me fundía con el todo y con todo. La presencia divina aumentaba, la conciencia individual disminuía y perdía la noción del tiempo. A veces para volver y darme cuenta que habían pasado horas. Ocasionalmente, me encontraba en la presencia de la Virgen María, de santos, de maestros y guías espirituales. Recibía sanación, revelación de mis dones, incluso destellos de mi misión y de mi trabajo en mi futuro, inspirándome a avanzar, a pesar de mi dolor. Supe que iba a contestar el llamado de Dios, porque solo en Dios encontré refugio, encontré paz y dirección", reveló.

En su relato destacó la importancia de la meditación: “La meditación es una herramienta esencial para encontrar y conocer a Dios. Es la llave a la libertad, a vivir día a día desde nuestra naturaleza divina”.

“Yeshua, el príncipe de la paz, me enseñó el camino de la no violencia. En este camino, me recordó que él aborrece los sacrificios de sangre y que ‘no matarás’ incluye a todas las criaturas de Dios. Dejé de comer animales hace quince años y me dediqué activamente a protegerlos”, cerró.