La feroz crítica de Yanina Latorre a Lourdes Fernández que generó polémica

La conductora de SQP habló en un móvil acerca de la situación de la cantante de Bandana.

La conductora de SQP, Yanina Latorre , fue contundente al hablar sin filtros en Desayuno Americano sobre el reciente vivo que Lourdes Fernández , integrante de Bandana, hizo junto a Fabiana Cantilo y en el contexto de las últimos hechos policiales que protagonizó la artista .

La cantante reapareció públicamente tras la denuncia por desaparición que había hecho su madre, Mabel, y después de haber sido encontrada por la policía en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, actualmente detenido y acusado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

“Entiendo que Lowrdez está, no sé si captada por el tipo, psicopateada, pero ahora está todo el país preocupado por ella, toda la prensa, la madre, la hermana, y ella riéndose, burlándose, que estaba con una manta de tigre o de no sé qué en la cama”, comenzó diciendo Yanina en nota con el cronista de América TV.

Sobre el vivo de la cantante de Bandana con Cantilo, apuntó: “Fabiana Cantilo fue poco seria, las preguntas fueron poco serias”. “Digo: ‘Loco, andá a la tele, hablá bien o atendé a tu vieja, a tu hermana’. Hablar en un vivo con Fabiana Cantilo haciéndose las locas las dos, no me pareció gracioso”, agregó Yanina.

En su descargo, Yanina fue tajante al remarcar que el caso no puede tomarse a la ligera. “Totalmente banalizado porque hay una denuncia muy grave. Él está preso y todo el mundo está preocupado por ella: la mamá, la hermana, toda la familia, todos nosotros”.

La fuerte sugerencia de Yanina Latorre para Lowrdez

En medio de su discurso, Yanina Latorre le sugirió a Lourdes Fernández mantener silencio si no está en condiciones de hablar del tema con seriedad. “Entiendo que no lo quiere atacar, que ella crea que eso es amor, que debe estar amenazada, pero de ahí a ponerte a reír en un vivo con Fabiana Cantilo, la verdad, me parece poco serio”, expuso la conductora de SQP.

Y cerró con contundencia con respecto a uno de los temas de la semana: “Si lo quiere seguir defendiendo, él está preso. De última, que se llame a silencio”.

Luego de ver la nota de Yanina Latorre, Carlos Salerno se paró en la vereda opuesta. “No comparto absolutamente nada de lo que dijo Yanina Latorre. Lo que hizo Fabiana Cantilo sumó muchísimo. Fue una excelente entrevista de una rockera que pasó por todo”, sostuvo el periodista. Y agregó: “A pesar de la ironía y de reírse, cuando tuvo que remarcar el tema de la violencia de género lo hizo. Cantilo le marcó que el que pega, no”.

La conductora de Desayuno Americano, Pamela David, también discrepó con la postura de la conductora de SQP y lo expresó en vivo: “Yo tampoco comparto con Yanina. Cantilo empatizó y se puso como par”. “No es momento de juzgar, es momento de acompañar”, cerró la conductora del ciclo de América TV.

Lourdes Fernandez

Así las cosas, y fiel a su estilo, Yanina compartió su crudo punto de vista que no pasó desapercibido y que, cómo siempre, termino generando algún que otro debate.