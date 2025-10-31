Halloween en la región: el ruego de una modista al pueblo y los disfraces más buscados

Nancy, histórica en el rubro de alquiler de prendas para distintas ocasiones hace un llamado a la solidaridad. La querida vecina le sacó la careta a más de uno.

Aquellos que alguna vez necesitaron alquilar disfraces para actos del colegio, fiestas o cumpleaños probablemente la hayan visitado en su propia casa de calle Roca en Fernández Oro o al menos habrán oído referencias de ella. La llegada del 31 de octubre es una oportunidad para que chicos y chicas se disfracen y festejen la noche conocida como "halloween".

Nancy es una histórica modista de la región y admite estar “tapada de trabajo” con motivo de la celebración de Halloween de este viernes. Pero además de ocupada, recibiendo a decenas de vecinos que se prueban los coloridos trajes para la ocasión, la mujer está preocupada.

¿El motivo? La falta de responsabilidad de muchos clientes que una vez que utilizan las prendas de fantasía no las devuelven … La histórica trabajadora expuso con tristeza la repudiable situación mientras dialogaba con LM Cipolletti sobre cómo se vive Halloween en la zona .

"Hace 10 días que me están alquilando disfraces por Halloween"

“Mucho trabajo. Hace más o menos 10 días que estoy alquilando con esa temática. Se adelantan por miedo a quedarse sin disfraces. La gente sabe que yo tengo, vienen de Cipolletti, de Allen, de Neuquén… Pasa que tengo precios accesibles, acá alquilar un disfraz sale 15 mil pesos, la mitad que en otros lados”, destacó los valores razonables y competitivos que maneja.

disfrazz Los disfraces se inspiran en oficios, personajes y películas, como "Chucky".

Respecto a los disfraces más solicitados por el público, Nancy indicó: “Piden muchos a La Catrina (ícono de la cultura mexicana, asociada con el Día de los Muertos también), túnicas negras, brujas, los chicos llevan con máscaras, esqueletos, la casa de papel, piratas… Las nenas optan también por Merlina, brujitas con tul, distintos sombreros”, enumeró.

Su amplio stock también comprende divertidos atuendos para adultos de personajes y héroes famosos: “Drácula, odaliscas, hombre araña, de todo. Trato de que cada uno que viene se vaya con su disfraz contento”.

disfraz combinados También llegaron los disfraces "combinados" para elegir con tu pareja o con tu hijo, como es el caso de la imagen.

A modo de anécdota contó entre risas que “las chicas son más indecisas, pero tengo la paciencia de darles 10 disfraces de ser necesario y que se prueben. Se sacan fotos y después se deciden”.

Mientras charlaba con este medio el timbre no paraba de sonar. Eran más y más clientes. “Trabajo también para dos academias de danzas y se me complica. Recién tuve que rechazar laburo para un grupo de nenas lamentablemente porque no llego. Pero es lo que me gusta, es mi pasión”, explicó con orgullo.

Halloween.jpg

El ruego a su querido pueblo

Por último, sin generalizar ni meter a todos en la “misma bolsa”, expresó su inquietud y angustia por el incumplimiento ajeno.

“Hay mucha gente muy cumplidora y otra gente que para nada… No cumplen, tengo que andar buscándolos… Una lástima, es falta de responsabilidad también. Y yo que no tengo tiempo de andar casa por casa buscando los disfraces más cuesta arriba se me hace recuperarlos. Pero me quedo con lo bueno y agradezco a la gente que me tiene confianza, que ya viene desde siempre y es leal. Por ahí leen la nota y me los alcanzan, que me los traigan por favor. Así todo el pueblo puede seguir alquilando”, culminó. La noble mujer hizo un pedido especial y le sacó la careta a más de uno sin dar nombres…

disfraz Los disfraces combinados también son tendencia, como estas amigas que se inspiraron en la película "El Cisne Negro".

Una celebración de la que Argentina se enamoró

La celebración de Halloween se afianzó en la agenda festiva de Argentina durante las últimas décadas. Este fenómeno de adopción cultural se debe en gran parte a la influencia sostenida de las películas, series y plataformas de streaming.

El interés por los disfraces, las decoraciones temáticas y las fiestas nocturnas crece año tras año. Esta fecha, ligada originalmente a Norteamérica, hoy genera un notable movimiento comercial en el país. Y el testimonio de Nancy, la modista orense, así lo demuestra.