No le tenían fe: el primer aniversario de amor de Marina Calabró y Rolando Barbano

La pareja de periodistas celebró el primer aniversario de su relación de manera muy íntima y en la privacidad del hogar.

Los periodistas, Rolando Barbano y Marina Calabró , celebraron el primer aniversario de su amor y lo compartieron en redes sociales con una secuencia de imágenes que transmiten intimidad y ternura. La pareja eligió festejar en un entorno distendido y personal, lejos de las formalidades.

En la primera foto, se besan con los rostros muy cerca y ligeramente desenfocados, lo que refuerza la naturalidad del instante. Barbano, con unas gafas y barba prolija, sostiene a Calabró, que sonríe con los ojos cerrados y lo abraza con confianza. En la segunda toma, el periodista le roba un beso en la mejilla a su pareja, quien mira a la cámara y sonríe ampliamente, recostada sobre el brazo de él en un gesto de relajación y felicidad compartida.

La tercera imagen los muestra abrazados y ambos mirando al lente, en una foto borrosa que resume el dinamismo del encuentro. La última, protagonizada por Marina en un primer plano resplandeciente, revela una chaqueta negra, el cabello rubio peinado en ondas y una sonrisa radiante. Barbano aparece atrás y la sostiene dentro del encuadre, logrando una imagen de complicidad auténtica. El fondo de todas las fotos es un interior luminoso, con ventanales que dejan ver el verde exterior y el mobiliario de madera y metal, aportando un aire cálido y hogareño.

image

El intercambio de mensajes virtuales entre ambos sumó aun más calidez: “Me salieron borrosas pero al final te chapé. Feliz aniversario, mi reina”, escribió el periodista con humor, admitiendo la espontaneidad detrás de cada foto. Calabró respondió con igual cariño y sin perder el tono lúdico: “¡El chape más lindo del mundo! Feliz aniversario mi amor”.

La intimidad del primer aniversario de Marina Calabró y Rolando Barbano

Así, sin buscar grandes producciones ni imágenes perfectas, Rolando Barbano y Marina Calabró decidieron celebrar su aniversario con pequeños gestos, demostrando que la felicidad y el amor cotidiano se construyen en detalles y momentos únicos compartidos puertas adentro.

Gracias a esta relación, la periodista logró superar una fobia que la acompañó durante años: el miedo a lavarse la cabeza en la ducha. La columnista de Lape Club Social lo contó con tono distendido en su programa radial en El Observador, y no dudó en atribuir el avance al acompañamiento paciente de Rolando. Durante años, había sorteado la molestia de no poder ducharse por completo, optando por lavarse el cuerpo de una manera y el cabello en la bacha de la cocina, lo que volvía su rutina de higiene más engorrosa y larga.

image

El tema surgió en una charla sobre fobias personales, donde Calabró reconoció también su dificultad para flotar en el agua, un obstáculo en la temporada de verano. Sin embargo, destacó que al menos uno de sus viejos temores logró dejarlo atrás: “Igual, ya superé una de mis fobias...”, contó. Ante la curiosidad de su compañero Guido Záffora, Marina precisó que se trataba del miedo a lavarse la cabeza bajo la ducha, que condicionó durante mucho tiempo su día a día.

El factor clave en esta transformación fue, según la periodista, la ayuda activa de Barbano. “Me ha alentado... Te superviso, no te vas a ahogar, si hay una emergencia llamo al 911”, relató sobre la contención y el humor con el que él le transmitió seguridad durante los primeros intentos. La presencia de su pareja del otro lado de la mampara, vigilando y alentándola, le permitió finalmente adoptar el hábito de ducharse de forma tradicional, aunque admitió que aún no ha logrado superar su aversión a la sumersión completa.

Al repasar el beneficio práctico, Calabró reconoció cuánto facilitó su vida este cambio: la separación entre el lavado del cuerpo y del cabello quedó en el pasado, junto con el tiempo extra y el caos de los utensilios en la cocina. Así, gracias al apoyo y la paciencia de Barbano, Marina logró modificar una rutina que la había condicionado durante años.