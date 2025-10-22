La jugada confesión sexual de Zaira Nara: "Momento récord"

A seis meses de su separación del polista Facundo Pieres, Zaira Nara vive su soltería a puro disfrute. En ese sentido, en las últimas horas, la modelo reveló un llamativo dato sobre este período de su vida y confesó por qué se trata de todo un récord en su vida sentimental.

Al ser invitada al streaming de MasterChef Celebrity, la hermana de Wanda abrió su corazón cuando Grego Rosello le consultó: “No lo digo por ningún rumor en particular, pero si vos empezaras un tipo de vínculo con algún hombre más joven que vos, él va a querer ser padre en un momento”. Lejos de dar lugar a esta teoría, Zaira comentó: “Pero no todos quieren ser padres. También podría hacerse cargo de hijos que no son de ellos. O sea, ser padre involucra un montón de cosas. No es tan fácil”.

Fue entonces cuando Nati Jota quiso ahondar en su vida privada: “¿Estás en un momento que te gustaría estar en pareja? Pero yo ya sé lo que hacen las famosas, se separan y dicen: ‘Yo ahora estoy concentrada en mi carrera, no quiero saber nada’. A los dos meses están de novias”.

zaira-nara-2026000.jpg

Entre risas, la modelo hizo una confesión y destacó por qué es todo un récord en su vida: “Yo ya llevo varios meses con la misma teoría. Yo realmente no nunca estuve soltera como ahora. O sea, creo que es un momento récord de soltería en mi vida. O sea, ahora estoy soltera y lo vengo sosteniendo bárbaro desde, ponele desde abril, mayo”.

Con la idea de probar a Nara, Jota tanteó la respuesta que daría a otra pregunta íntima: “Cuando yo te pregunte si disfrutas tu soltería vas a decir: ‘No, estoy re tranquila, estoy muy abocada en mi trabajo’. No me vas a decir: ‘Sí, sabés qué, la estoy viviendo’. Porque eso hacen las famosas”.

La respuesta de Zaira Nara

Para sorpresa de Nati Jota, Zaira Nara contestó: “La estoy re viviendo”. Por su parte, Grego Rosello quiso saber: “Sos muy linda, muy conocida, deben haber muchas ofertas. ¿Cómo manejas la soltería? ¿Qué te genera un deseo hoy?”. Tras unos segundos de reflexión, Zaira reveló: “¿Qué me llega a gustar? Bueno, lo distinto, por ejemplo. Lo distinto, pero tampoco cualquier cosa distinta. Pero sí lo que sobresale del resto. Porque me llama la atención por algo, por una actitud, o por algo que me dice o por algo que me escribe. Me tiene que llamar la atención alguien”.

image

Siguiendo con el hilo de la conversación, los conductores le consultaron: “¿Tenés alguna que otra cita?”. Así las cosas, Zaira comentó: “No sé si lo llamaría citas, pero sí estoy más permeable a conocer gente que en otros momentos de mi vida”.

Con la idea de conocer más en detalle cómo lleva sus relaciones Nara, los jóvenes le preguntaron: “¿Y en esto de permeable a charlar, ¿qué es? ¿Un WhatsApp?”. Sin embargo, la modelo sostuvo que eso requería un grado mayor de intimidad: “No, llegar al WhatsApp ya es o alguien conocido mío. O, que yo se lo di. Puedo hablar por Instagram”.