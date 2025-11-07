La primera publicación de Juanita Tinelli tras la fuerte denuncia contra el dueño de Telefe

Una semana después de denunciar públicamente que recibió amenazas de muerte y de confirmar su distanciamiento de su padre, Juanita Tinelli volvió a mostrarse en redes sociales desde la tranquilidad de su hogar.

Refugiada en el amor de su madre, Paula Robles, y mientras las internas familiares la mantienen alejada de su hermana Cande Tinelli, la joven modelo compartió en Instagram dos fotos de entrecasa, atravesando el difícil momento en silencio y sin realizar declaraciones públicas.

Días atrás, Marcelo Tinelli rompió el silencio en la red social X, donde se refirió tanto a sus problemas económicos como a la crisis familiar. Allí confirmó haber tenido una fuerte discusión con su hija menor, aunque reveló que pudieron reencontrarse para comenzar a sanar el vínculo.

image

image

“Gracias, Juani, por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor uno dice lo que le sale. Te amo”, escribió el conductor, quien acompañó a su hija desde el primer momento en su decisión de denunciar las amenazas ante la Justicia y le brindó su contención, a pesar del conflicto entre ambos.

El desesperado y sorpresivo pedido de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en medio de la interna familiar

Marcelo Tinelli atraviesa un drama de novela a partir de la interna familiar que salió a la luz en los últimos días. La trama incluye amenazas por deudas, asedio de la prensa, sus hijas peleadas por tensiones internas y, en el medio, sus ex parejas que salen a hablar y a enfrentarse entre sí. Como Soledad Aquino, quien en las últimas horas sorprendió con un posteo.

Luego de salir al aire en Intrusos y arremeter contra Juanita Tinelli y Paula Robles, quién fuera la primera esposa del conductor publicó una foto retro con Marcelo y sus hijas Mica y Cande. Una postal en blanco y negro que acompañó con un pedido muy fuerte y directo para su ex marido que hoy vive su peor momento.

image

“Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática… Te lo suplico”, escribió Soledad. Y luego siguió con un contundente mensaje: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes”.

“Sos un amor y la gente te está haciendo mierda, porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”, cerró, a lo que su hija Cande sumó más leña al fuego con un comentario feroz sobre Paula Robles y Guillermina Valdés: “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”.

Este no es el primer mensaje explosivo de Aquino, quien esta semana publicó un posteo en sus redes en el que apuntó en contra de Paula Robles, la mamá de Juanita Tinelli. “Este tema no es nada mío… no tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mí afecto y cariño, solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, lanzó. Y luego, al aire en Intrusos, la mamá de Mica y Cande siguió con declaraciones de alto voltaje contra la media hermana de sus hijas: “Alguien que arma tanto bardo mediático, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bien, no está bueno”.