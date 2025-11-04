Ponen en duda la denuncia de Juanita Tinelli y la tildan de “mitómana”

Mimi Alvarado, novia de El Tirri, tuvo fuertes declaraciones en medio de la denuncia de la hija de Marcelo Tinelli y fue letal.

Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo, Mimi Alvarado se metió en la interna de los Tinelli en medio de la denuncia de Juanita Tinelli por amenazas de muerte y no tuvo piedad.

La novia del Tirri, el primo de Marcelo, se sumó a la ola de opiniones y lanzó, sin filtros, su postura frente a la situación. La influencer charló en el programa Lape Club Social (América) y dijo que Juanita es “mitómana” y “caprichosa”.

Con una postura similar a la de Soledad Aquino, Mimi no le cree a la joven de 22 años y explicó cómo llamó a Marcelo en medio de las grabaciones de la serie. “Fue el pasado jueves 30 de octubre. Estábamos todos en la casa de Marcelo para grabar el reality, nos estábamos preparando, maquillando, y Juana lo llamó y le contó lo de las amenazas ”, relató Alvarado quien se hizo conocida por el vinculo con el primo de Tinelli.

Contó además que en ese mismo momento se decidió cancelar las grabaciones. “Marcelo estaba desbordado porque es su hija, lo entiendo”, sumó y lanzó, sin pelos en la lengua: “Juana es mitómana desde chiquita, miente desde un lado de adolescente, de capricho”.

CLAN TINELLI: ESTALLÓ LA GUERRA FAMILIAR Mimi Alvarado: "Cuando se enteró, Marcelo bajó la grabación", y dijo: "Juana es mitómana desde chiquita"

Vale aclarar que en medio de la fuerte denuncia, Juanita dejó de seguir a Marcelo Tinelli y crece la rivalidad con su media hermana Candelaria. En paralelo, la Fiscalía avanza con una medida clave para determinar si la amenaza fue real y quién está detrás.

Mercedes Ninci reveló que no es Gustavo Scaglione quien está detrás de la amenaza tal como lo dejó escrito en la denuncia que hizo la influencer. “La fiscalía de Cámara Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas 6 no lo está investigando, es rídiculo pensar que alguien va a intimidar a otro con nombre y apellido. Es una locura y por eso, está fuera de esto”, dijo la periodista sobre el nuevo dueño de Telefe.

La Fiscalía ahora rastrea el origen de la llamada ya que Juanita se negó a entregar su teléfono cuando realizó la denuncia.

Mientras la justicia avanza en las investigaciones, Juanita se distanció de sus hermanos y de su papá y se refugia en los brazos de Paula Robles. En los próximos días será citada a declarar, aunque por el momento se desconoce la fecha.