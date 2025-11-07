Se conocieron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

El periodista Fede Flowers publicó un video con el detrás de escena de la serie que retratará la vida de la recordada modelo.

La recordada exvedette y conductora, Silvina Luna , tendrá su serie biográfica, tal como lo había expresado en vida antes de fallecer a causa de las secuelas que le produjeron una mala praxis en una serie de cirugías estéticas a las que se sometió. La ficción será protagonizada por Sandy Campal , una modelo que se estrenará cómo actriz protagónica y que en el pasado compitió para ser Miss Universo.

El periodista Fede Flowers publicó en sus redes sociales las primeras imágenes del rodaje de lo que será la serie sobre la modelo rosarina fallecida hace más de dos años luego de dar una dura batalla por su vida. La misma actriz que interpretará a Silvina reposteó en sus redes la publicación del periodista donde se informa, además, que debió oscurecer su cabello para ponerse en la piel de la ex Gran Hermano.

En el video filtrado puede verse uno de los sets de filmación de la producción audiovisual donde además se observa a una integrante de la productora dando indicaciones a parte de su equipo. Según detalló el periodista, la serie es financiada por la familia de la modelo fallecida y por una productora local. Su estreno está previsto para mediados de 2026, al cumplirse tres años de su partida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/1986544900796502064&partner=&hide_thread=false PRIMICIA: primeras imágenes del rodaje de la serie de Silvina Luna. Las grabaciones arrancaron en Agosto, una de las actrices que hará de la modelo se llama Sandy Campal, le oscurecieron el pelo para el papel, es ex de Cristian U y ex Miss Universo CABA 2025.

La producción… pic.twitter.com/HPXZ9KjM0X — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 6, 2025

La ficción busca mostrar la vida de Silvina Luna desde su infancia en Rosario, su llegada a Buenos Aires y su consagratoria participación en Gran Hermano que significó el puntapié inicial para el desarrollo de una exitosa carrera con presencia en los medios de comunicación como modelo y actriz. También aborda la lucha por su salud tras una fallida intervención estética y sus últimos días de vida.

Cabe recordar que en su libro Simple y consciente -publicado poco antes de su fallecimiento- la actriz expresó su interés en que se haga una serie sobre su vida para, de esta forma, ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones similares. Allí escribió: "Esa intervención estética fue el peor error de mi vida". Pero también transmitió un profundo mensaje: "Aceptarnos, querernos, respetarnos, cuidarnos. Tal como somos, sin necesidad de recurrir a pociones mágicas ni intervenciones de riesgo".

Quién es Sandy Campal, la actriz que interpretará a Silvina Luna

La protagonista de la serie ficcional sobre la vida de Silvina Luna es Sandy Campal. La joven tiene 33 años, y además de haber sido Miss Universo CABA 2025, es diseñadora de moda, tiene su propia marca de trajes de baño, da clases de modelaje, es community manager y cursa el último año de la Licenciatura de Diseño de Indumentaria.

image

Campal trabajó con varios diseñadores argentinos, fue imagen de marcas internacionales, participó en el film Focus (2015) protagonizado nada menos que por Will Smith y en 2023 fue bailarina de Bailando por un Sueño.

La modelo también integra la Fundación FUNDAMIND, que brinda asistencia a niños en situación de vulnerabilidad. Con todo este currículum, la bailarina se prepara para dar el gran salto en su carrera artística con su primer protagónico cómo actriz.