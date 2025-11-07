Aníbal Pachano pelea por su vida: el grave diagnóstico que le confirmaron

El artista reveló el difícil momento de salud que le toca atravesar, mientras recibió una noticia que le da esperanza.

Aníbal Pachano atraviesa un presente ambiguo con dos noticias que son la contracara entre sí pero que en definitiva la buena noticia termina siendo una gota de esperanza para contrarrestar la tristeza de una mala noticia. Con un profundo dolor, el artista confirmó que atraviesa cáncer.

“ Tengo cáncer de pulmón, con metástasis en el cerebro . Se disparó ahora otra vez”, confesó con tristeza en diálogo con la revista Pronto y profundizó: “ Me di cuenta porque me caí, me pegué un porrazo , me hicieron una tomografía y una resonancia y ahí saltó que había un punto arriba del riñón”.

En su relato continuó brindando detalle sobre cómo atravesó el momento con la medicina: “Me hice sacar la vesícula, limpiar el hígado, ver la grasa del cuerpo. Me operaron, me recuperé y se niveló la diabetes, cosa rarísima. Pero al mes teníamos que empezar la primera quimio y en una tomografía de rutina descubrieron que se había disparado al hígado eso que me habían operado ”.

Aníbal Pachano 1.jpg

“Ahora estoy controlado y voy rumbo a la cuarta quimio. No me imaginé que iba a disparar para el lugar que disparó el cáncer”, confesó sobre su actual estado de salud. Sin embargo en medio de la tristeza que le generó este parte médico contó una noticia feliz.

“Ay, sí, voy a ser abuelo. En medio de todo el quilombo que te conté, nos enteramos de que venía un bebé en camino. Fue una alegría maravillosa. Es tu única hija y que de golpe te diga ‘Vas a ser abuelo’… fue un baldazo hermoso”, confesó sobre el hijo que tendrá Sofía Pachano.

“Voy a poner todas mis fuerzas para ver crecer a mi nieto. Hay que mirar para adelante, celebrar la vida y ponerle garra”, sumó en sus declaraciones.