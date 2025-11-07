La insólita decisión que tomó Jorge Rial sobre su futuro laboral

Jorge Rial es uno de los conductores más polémicos de la Argentina. En las últimas horas anunció que no seguirá al frente del ciclo radial y reveló qué hará en 2026.

Después de cuatro años al frente de su programa Argenzuela en Radio 10, Rial tomó la decisión de enfocarse únicamente en su ciclo de televisión y priorizar su salud.

“El que termina en diciembre su ciclo en Radio 10 es Jorge Rial. Va a seguir atado al Grupo Indalo con su programa Argenzuela (C5N) que le va muy bien. En la radio le va muy bien, pero querrá bajar decibeles”, reveló Rodrigo Lussich sobre la decisión del conductor que dejará oficialmente su programa el 15 de diciembre.

Fue Pablo Layus quien sumó más información y contó que un “consejo de su médico fue descansar un poco más y no tener mucho trabajo como lo estaba haciendo”. De hecho, el periodista fue tentado para ser parte de Canal 9 tras la salida de Beto Casella a fin de año.

Rial 1.jpg Jorge Rial

Jorge Rial le soltó la mano a Morena Rial en medio de su nueva detención

Por decisión de la Justicia que, por incumplimiento de las obligaciones procesales, le revocó la excarcelación a Morena Rial quien se mantiene detenida, Jorge Rial fue contundente.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, soltó durante el programa Cónclave.

Sumado a esto dijo: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer", se desligó Rial al analizar la situación.

Sumado a esto reafirmó su postura: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.