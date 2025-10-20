Quién es el polémico periodista que podría reemplazar a Beto Casella en Bendita

El histórico conductor de El Nueve se prepara para abandonar definitivamente la señal en la estuvo durante mucho tiempo.

Beto Casella , histórico conductor de El Nueve y de Bendita , tiene cada vez más claro que su futuro está lejos del canal. De esta manera, quedaría un lugar vacío ante la inminente salida de la figura de la señal. En medio de todo esto, afirmaron que desde el canal hablaron con un conductor de extensa trayectoria para reemplazarlo.

Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas, compartió a través de sus redes sociales una fuerte información que tiene que ver justamente con las decisiones de las autoridades del canal respecto al futuro de la conducción del ciclo y fue contundente.

"Jorge Rial ¿el reemplazo de Beto Casella en Bendita? Información exclusiva. El exconductor de Intrusos y actual conductor de Carnaval Streaming tuvo conversaciones "informales" con Canal 9 para reemplazar a un histórico como Beto Casella", comenzó diciendo el comunicador respecto a la información que tiene en su poder.

image

Además, agregó: "Si bien ya está redactado el contrato por Sr. Q en América, listo para que Beto firme, aún no se formalizó su salida del legendario ciclo de TV de El Nueve y su desembarco en la pantalla del canal de Daniel Vila".

Por el momento, Jorge Rial no se ha expresado al respecto sobre su posible desembarco en El Nueve y todo queda sujeto a confirmación oficial. Por su lado, Beto Casella según lo informado por Ángel de Brito, tendría un programa que iría después de LAM.

Cuál sería el único motivo por el que Edith Hermida se iría del 9 con Beto Casella

En esta época del año, los canales de televisión ya comienzan a pergeñar las grillas de la temporada siguiente, con los consiguientes pases, renovaciones y bajas de contratos de las figuras de medio. Y tal parece que podría ser el caso de Beto Casella, quien lleva casi dos década en la pantalla de El Nueve al frente de Bendita. En ese contexto, Edith Hermida hizo una llamativa revelación.

image

Es que Beto admitió en su programa radial en Rock & Pop que todo el tiempo tiene propuestas latentes, así como deslizó que aspira a que "no haya ninguna situación injusta" con ninguno de sus compañeros. Con este telón de fondo, el periodista Alejandro Castelo no dudó en abordar a Hermida, la histórica panelista de Bendita que acompaña a Casella desde el día uno, y consultarlo qué haría ella si finalmente el conductor se muda a otro canal.

Con total honestidad, la locutora dejó clara su postura frente a un posible cambio de canal. “Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, disparó sin filtro y como para que no queden dudas de que su decisión siempre estará regida por las condiciones económicas que le propongan y no tanto por la pantalla en la tenga que estar.

De esta manera, si bien el futuro de Beto Casella aún no está definido, lo cierto es que su histórica compañera ya le hizo saber que a la hora de tomar una decisión la clave será la propuesta económica, más allá del cariño y amistad que mantiene con el periodista desde hace tantos años.