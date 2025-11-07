Neuquén cobrará regalías hidroeléctricas al cien por ciento y destinará fondos al desarrollo de Villa El Chocón

Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa en el aniversario de la localidad. Las nuevas concesiones de las represas contemplan percibir las regalías en especie y un porcentaje del canon del agua.

El gobernador Rolando Figueroa presidió este viernes, junto al intendente Pablo Di Fonzo , el acto por los 50 años de vida institucional de Villa El Chocón . Durante su discurso, aseguró que las nuevas concesiones por las represas del Comahue contemplan que la Provincia perciba regalías hidroeléctricas al 100 por ciento del valor de la energía generada y que, por primera vez, se cobrarán en especie para administrar directamente esos recursos.

“Durante años se llevaron la energía de nuestra tierra y no nos dejaron nada. Ahora vamos a cobrar lo que corresponde y a utilizar parte del canon del agua para hacer las obras que necesita Villa El Chocón, porque se lo merece históricamente”, afirmó el mandatario.

Además, subrayó que la medida, acordada con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , busca “terminar con la inequidad en el reparto de beneficios” y transformar los recursos energéticos en desarrollo real para las comunidades.

Figueroa aseguró que “también vamos a cobrar un porcentaje del canon del agua y lo vamos a destinar a hacer las obras que necesita el Chocón porque se lo merece históricamente, creciendo al lado de un lago y los recursos, yéndose por el agua hacia otros lugares”.

El gobernador estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, los ministros de Salud, Martín Regueiro, y Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli; y el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamud.

Dirigiéndose al pueblo choconense, el gobernador felicitó al intendente Di Fonzo y destacó su “sensatez y realismo” al priorizar las obras esenciales: agua, cloacas, salud, educación e infraestructura. “Primero lo fundamental, que es garantizar los servicios básicos para quienes viven todo el año. Luego, proyectar el crecimiento turístico y las segundas residencias”, remarcó.

“Por eso es importante este centro de salud que hemos hecho en el barrio Llequén, en este barrio histórico del Chocón, y por eso también es importante el centro de actividades físicas que vamos a realizar también en este barrio, considerando que es uno de los primeros barrios que ha crecido en esta localidad”, expresó el gobernador, en referencia a la firma del acta acuerdo firmada con el intendente para formalizar el inicio del proceso administrativo para la licitación del Espacio Comunitario y Deportivo.

CELEBRAMOS LOS 50 AÑOS DE VILLA EL CHOCÓN



Junto a su intendente participamos de un nuevo aniversario de la localidad, con inauguraciones y anuncios de obras muy esperadas por toda la comunidad.



Querido pueblo de El Chocón, les deseo que estos cincuenta años los celebren en paz… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 7, 2025

El edificio contará con un presupuesto de más de 5.300 millones de pesos y un plazo de ejecución de 300 días. Consta de una superficie cubierta de 1.250 m2 con gradas y capacidad para 400 personas.

Asimismo, Figueroa anunció que la culminación de las obras de agua y saneamiento será el paso previo a la pavimentación. “El futuro del Chocón es turístico, y el Estado provincial tiene que acompañar ese camino”, enfatizó.

Finalmente, llamó a fortalecer la identidad provincial: “No necesitamos a nadie para crecer. Lo estamos haciendo los neuquinos, con el esfuerzo de nuestra gente. Tenemos que seguir unidos, reconociendo lo que cada pueblo aporta y construyendo juntos el futuro que nos merecemos”.

Por su parte, el intendente Di Fonzo, instó a los presentes a “empezar a construir entre todos el Chocón que soñamos; el desarrollo se logra con trabajo y compromiso de cada vecino”.

Obras y acciones

La obra de mayor envergadura recientemente finalizada en Villa El Chocón corresponde al Centro de Salud Llequén, con una inversión de 1.400 millones de pesos financiados por la Upefe. El edificio, de 560 m², amplía la capacidad sanitaria local y mejora la atención primaria.

Le sigue la repavimentación de la calle Mario Sureda, en el barrio III del casco histórico, que cuenta con un aporte no reintegrable de 502 millones de pesos destinado exclusivamente a su ejecución. En materia de fortalecimiento institucional, se suman dos Aportes No Reintegrables por 17,7 millones para la adquisición de una prensa enfardadora hidráulica; y 5,7 millones de pesos para el reacondicionamiento de la oficina de informes turísticos municipal.

Entre las obras en ejecución, sobresale la optimización del sistema de captación y potabilización de agua a cargo del EPAS, que incluye el recambio de equipos de bombeo, la construcción del acueducto principal de 900 metros y la puesta en marcha del primer módulo de la planta potabilizadora, aumentando la capacidad en 35 metros cúbicos por hora.