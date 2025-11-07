Los atractivos turísticos que ofrece Chile muy cerca del paso Pichachén

El paso internacional que une Neuquén con Chile abrió de manera anticipada. Playa, volcanes, vinos y centros comerciales del otro lado de la cordillera.

La provincia de Neuquén y la Región del Biobío en Chile fortalecen su integración turística gracias a la apertura anticipada del Paso Internacional Pichachén .

Esta conexión fronteriza, que une la comuna de Antuco ( Biobío, Chile ) con Neuquén, abrió sus puertas el 30 de octubre, más de un mes antes de lo habitual en temporadas anteriores, gracias a las buenas condiciones climáticas, y permite a los neuquinos descubrir nuevos destinos en el país vecino.

El Paso Pichachén es el único cruce fronterizo internacional de la Región del Biobío. Su valor es estratégico no solo para el desarrollo turístico, sino también para el intercambio comercial y la conectividad binacional. De hecho, durante la temporada 2024–2025, el paso registró cifras récord, con cerca de 16.000 usuarios, incluyendo 8.447 ingresos a Chile. Las autoridades de ambos lados de la cordillera gestionaron esta medida gracias a las favorables condiciones climáticas.

La alcaldesa de Antuco, Sandra Bobadilla, mencionó que este adelanto en la apertura permite invitar a disfrutar de su amplia oferta turística. Generalmente, el paso abría en diciembre.

Por su parte, el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano, enfatizó que es fundamental mantener esta conexión con la Región del Biobío, una zona que comparte con el norte neuquino paisajes hermosos, una cultura rica y atractivos que fortalecen la oferta turística binacional.

frontera chile argentina

Maritza San Martín, directora regional de Sernatur Biobío, calificó esta apertura anticipada como una gran noticia. Sernatur Biobío se prepara para recibir a turistas argentinos e instaló un mapa rutero de gran formato para orientar a los visitantes y asistirlos en la planificación de su estadía. Además, trabajan junto al Ministerio de Turismo de Neuquén en acciones de promoción conjunta. El paso internacional Pichachén opera todos los días de 08 a 18, tanto para entradas a Chile como para salidas hacia Argentina. Los visitantes que cruzan encuentran un territorio donde la cordillera, el campo, el mar, la vida urbana y la cultura se entrelazan en un solo destino.

Los atractivos de aventura y naturaleza en Biobío

La Región del Biobío ofrece una variedad de paisajes y actividades que van desde las termas hasta las playas, pasando por la historia y la naturaleza, todo a pocas horas de distancia.

Antuco, la primera comuna chilena al cruzar desde Neuquén, da la bienvenida a los visitantes con la imponente presencia del Volcán Antuco y la Sierra Velluda. Esta zona cordillerana alberga el Parque Nacional Laguna del Laja, que se consolida como el más visitado de la región.

Durante el verano, el parque ofrece a los turistas senderos y miradores accesibles, lo que invita a practicar trekking. Para quienes buscan adrenalina y experiencias de aventura, la región dispone de opciones de canyoning y canopy entre cascadas y bosques. La invitación de las autoridades es a disfrutar de esta amplia oferta turística, siempre manteniendo un profundo respeto por el medioambiente.

volcan antuco biobio

A poco más de una hora de Antuco, otra maravilla natural espera a los viajeros: los Saltos del Laja. Este conjunto de cuatro caídas de agua es una de las postales más emblemáticas del sur de Chile. La caída de agua principal alcanza los 35 metros de altura. En los alrededores de los Saltos del Laja, diversos restaurantes permiten a los turistas degustar la gastronomía tradicional chilena.

Los sabores típicos que se encuentran incluyen humitas, pastel de choclo, cazuelas y porotos granados, entre otros. El presidente de la Asociación Gremial y Cámara de Turismo de Antuco, Arturo Ahues, subraya la importancia de este hito para la comuna, asegurando que Antuco tiene mucho que ofrecer, incluyendo una gastronomía única, excelente infraestructura y la calidez de su gente.

Costa, vino y cultura urbana en Chile

Más allá de la majestuosidad de la cordillera, la Región del Biobío se extiende hacia el oeste para ofrecer experiencias urbanas y costeras únicas. Las ciudades de Los Ángeles y Concepción brindan oportunidades de turismo urbano, compras, gastronomía de alto nivel y vida nocturna. Concepción, ubicada a 220 km del paso Pichachén, cuenta con una moderna infraestructura hotelera y exhibe una activa escena cultural.

Esta ciudad también alberga centros comerciales de gran escala, como el Mall Plaza Trébol, considerado el más grande del sur chileno.Al acercarse a la costa, la región deleita a los visitantes con su gastronomía marina. Caletas pintorescas como Lenga, Tumbes, Chome y Arauco ofrecen una gran variedad de pescados y mariscos frescos frente al vasto océano Pacífico. Para quienes buscan sol y descanso, las playas como Dichato, Bellavista, Colcura y Laraquete son destinos ideales para disfrutar del verano.

san sebastian yumbel chile

La oferta turística del Biobío también incluye la experiencia enológica. El valle vitivinícola del Biobío invita a descubrir pequeñas viñas que abren sus puertas al turismo. En ellas, los visitantes disfrutan de recorridos guiados y degustaciones de cepas que expresan la identidad del sur de Chile, como Malbec, País y Cinsault.La cultura popular chilena se manifiesta durante la temporada estival mediante las fiestas costumbristas, que llenan la región de música, tradiciones y sabores locales. Una de las celebraciones más conocidas es la Fiesta de San Sebastián en Yumbel, que convoca a miles de peregrinos y visitantes cada 20 de enero.

Con esta apertura anticipada, el Paso Internacional Pichachén se consolida como un punto de encuentro privilegiado entre Chile y Argentina. Impulsa el turismo binacional y fortalece los lazos que unen a ambos pueblos a través de la cordillera. La esperanza de la Cámara de Turismo de Antuco es que la nueva aduana, cuya inauguración se proyecta para el próximo año, pueda funcionar de manera permanente, facilitando aún más esta conexión vital