Tenía pedido de captura federal por estafas y fue atrapado en Neuquén antes de fugarse a Chile

El hombre exhibió un pasaporte de Chile que no coincidía con los datos del pedido de captura. Había llegado en taxi desde Neuquén Capital.

Un hombre con pedido de captura federal por estafas fue detenido en Las Lajas cuando intentaba pasar desapercibido en una villa rural. Había llegado desde la capital de Neuquén en un taxi y, según la investigación, planeaba cruzar a Chile al día siguiente. Quedó alojado en Zapala a la espera de ser trasladado a Buenos Aires.

En la Villa Rural La Buitrera, de pocos habitantes, una vecina notó que ese día el hombre se había instalado en uno de los departamentos y llamó a la Policía.

Con esa información, los efectivos ubicaron al hombre cuando salía de la vivienda. Durante la identificación, presentó un documento de la República de Chile, cuyos datos no coincidían con los registrados en la orden de captura, por lo que fue demorado y trasladado a la dependencia.

Operativo de detención de un prófugo por estafas

El hombre —identificado luego como Marcelo Fernando Martínez Alarcón— fue demorado ahí mismo. No opuso resistencia. Según las primeras averiguaciones, había llegado ese mismo día en taxi desde Neuquén capital y su plan era cruzar a Chile a la mañana siguiente.

Si bien había logrado escapar durante meses, no contaba con el detalle mínimo: en los pueblos, las caras nuevas nunca pasan desapercibidas. Por eso fue clave la coordinación entre los vecinos y las autoridades policiales.

"El operativo se llevó a cabo luego de que un vecino se presentara en la unidad policial para informar que había observado en un domicilio, a un hombre cuyas características coincidían con las difundidas por las autoridades a través de un comunicado institucional", informó la Policía.

A partir de esa información, se comisionaron dos móviles policiales al lugar señalado. Al arribar, los efectivos identificaron a un sujeto que salía de uno de los departamentos y que presentaba rasgos similares a los del buscado.

Tras ser interceptado, este hombre exhibió documentación de nacionalidad extranjera donde precisaba que había nacio en 1967, pero con datos que no coincidían con los registrados en el pedido de captura, por lo que se dispuso su demora preventiva y posterior traslado a la unidad correspondiente.

Cuando el caso llegó al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, las instrucciones fueron inmediatas: fichas dactiloscópicas, fotos, incomunicación y traslado. Primero a Zapala, a la Comisaría 48°, donde quedó alojado. Después, cuando se disponga la logística, al penal o dependencia federal que determine el juez.

