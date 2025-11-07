Apartaron de forma provisoria del partido a una dirigente de La Libertad Avanza en Villa La Angostura

Luz Ricardes fue cuestionada por irregularidades en un trabajo anterior a su cargo público como delegada de ANSES. Se mantendrá apartada hasta que resuelva la situación.

La delegada de ANSES en Villa La Angostura y dirigente política de La Libertad Avanza en la región, Luz Ricardes, fue apartada de manera provisoria del espacio libertario en una decisión consensuada junto a la vicepresidenta del partido en la provincia Neuquén , Alejandra Durdos. La medida va a sostenerse hasta que resuelva su situación personal, luego de que fuera cuestionada por presuntas irregularidades en la administración de un consorcio, un trabajo que ejercía antes de ser designada en el organismo nacional.

Desde La Libertad Avanza confirmaron a LMNeuquén que Durdos viajó a Villa La Angostura para aclarar la situación de Ricardes una vez que salieron a la luz los cuestionamientos por presuntas irregularidades en su trabajo como administradora de un consorcio. Aunque se trataba de un tema privado que no fue judicializado, el objetivo de las autoridades del partido fue atender la preocupación de otros libertarios a partir de estos reclamos.

En ese sentido, se le solicitó que dé un paso al costado de su rol como referente política del espacio en Villa La Angostura, un pedido que ella aceptó. Aclararon que se trata de una medida provisoria hasta que se aclare la situación en el ámbito privado.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza aclararon que Ricardes seguirá en su rol como delegada de ANSES en Villa La Angostura. Pese a los cuestionamientos por su trabajo anterior en el sector privado, las autoridades del partido confirmaron que la mujer tiene un buen desempeño en el organismo, y que los distintos jefes de la repartición avalaron su compromiso con su función en el ámbito público.

De esta manera, Ricardes seguirá trabajando en la ANSES pero no realizará actividades como referente política de La Libertad Avanza. Una vez que se resuelva su situación con la administración del consorcio, se evaluará la posibilidad de que regrese a las actividades del partido.

Un pedido de los propios libertarios

Las autoridades de la agrupación política consideraron que no va a ser desplazada de forma definitiva si no se encuentran irregularidades en el ANSES, pero optaron por su separación transitoria del rol de referente, un cargo simbólico dentro del espacio, para darle más tranquilidad al resto de los militantes.

Según se publicó en medios locales de Villa La Angostura, la situación comenzó días atrás, cuando integrantes de la mesa chica de La Libertad Avanza en Villa La Angostura solicitaron a Ricardes que se aparte de manera preventiva. El pedido fue motivado por un reclamo interno de transparencia institucional y por la necesidad de preservar la imagen del espacio ante la opinión pública local.

En diálogo con Diario Andino, Durdos explicó que la visita buscó “dar claridad y escuchar todas las partes”, y confirmó que Ricardes comunicó desde el primer momento la situación, lo que permitió al partido actuar de manera preventiva.

Por otro lado, también se anticipó que en los próximos días se realizará una revisión de la organización territorial y de los equipos de trabajo para “garantizar transparencia y cohesión política”.

Los cuestionamientos internos se dan en un contexto de expansión del espacio, después los resultados de las elecciones legislativas 2025, que se tradujeron en un importante triunfo para los libertarios tanto en Neuquén como en el resto del país.