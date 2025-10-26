Elecciones 2025 | La Libertad Avanza se quedó con la victoria en Neuquén

Este domingo se cumplió una nueva jornada electoral en el marco de las elecciones legislativas en todo el país. En Neuquén participaron cinco partidos y tres alianzas para la categoría a Senadores (8 listas), y seis partidos y tres alianzas para la categoría Diputados (9 listas).
Cómo fue el voto en Neuquén
La Dirección Nacional Electoral publicó los resultados provisorios del escrutinio en Neuquén. Con el 98% de las mesas analizadas en la provincia, La Libertad Avanza se quedó con el primer lugar, seguido por La Neuquinidad y Fuerza Patria en el tercer puesto.
En Senadores, La Libertad Avanza obtuvo el 35% de los votos (unos 143 mil sufragios) y se quedó con dos bancas, para Nadia Márquez y Pablo Cervi. En segundo lugar se posicionó La Neuquinidad, con 28% de los votos (unos 118 mil sufragios), lo que les da acceso a una banca en el Senado, para Julieta Corroza.
En Diputados, las bancas se reparten con dos lugares para La Libertad Avanza, que obtuvo el 33% de los votos (unos 127 mil sufragios) contra el 31% de La Neuquinidad (que obtuvo 120 mil votos). Así, los libertarios obtuvieron dos bancas: para Gastón Riesco y Soledad Mondaca, y La Neuquinidad se quedó con una banca, para Karina Maureira.
