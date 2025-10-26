Elecciones 2025 | La Libertad Avanza se quedó con la victoria en Neuquén

Live Blog Post

Cuándo votan los candidatos en Neuquén

A lo largo de las semanas se fue sabiendo en qué escuelas y a qué hora votará cada candidato neuquino.

La Neuquinidad

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, emitirá su voto en la Escuela Primaria N°125, ubicada en la esquina de calles Roca y Bouquet Roldán, en Neuquén capital, a las 12 del mediodía.

La primera candidata a senadora, Julieta Corroza, emitirá su voto a las 10 de la mañana en el CPEM N°55 de la ciudad de Plottier, situado en calle Dr. César Milstein 168.

El candidato a senador, Juan Luis “Pepé” Ousset, hará lo propio a las 11:00 horas también en la Escuela Primaria N°125 de Neuquén.

La primera candidata a diputada nacional por el frente del gobernador, Karina Maureira, votará en el CPEM N°25 de Neuquén, ubicado en Cabellera del Frío y Ramos de Espejo, Barrio Mercantiles.

La Libertad Avanza

La primera candidata a senadora por LLA y diputada nacional, Nadia Márquez, votará a las 9 de la mañana en la escuela 309, ubicada en Hilario Cuadros 2100 de Neuquén capital.

El segundo candidato a senador, Pablo Cervi, emitirá su voto en la Escuela 207 a las 10:00Hs, de la calle Bahía Blanca 1100.

El primer candidato a diputado, Gastón Riesco, votará en el CPEM 12, de la calle Matheu 145 del alto de la ciudad de Neuquén a las10:45Hs.

La segunda candidata a diputada, Soledad Mondaca, votará en la Escuela 346 de Rincón de los Sauces.

El tercer candidato a diputado, Carlos Figueroa, votará en el CPEM 20, ubicado en la calle Sarmiento y 22 de octubre, de la ciudad de Cutral Co.

Fuerza Patria

Silvia Sapag, la primera candidata a senadora vota a las 11hs en el CPEM12.

La rectora de la UNCo y primera candidata a diputada, Beatriz Gentile emitirá su voto a las 9:30 en la Escuela 198 de la calle Mascardi 1580.

Más por Neuquén

Carlos Quintriqueo, primer candidato a senador, votará a las 9:30 en el CPEM 12, del alto neuquino.

Ana Sandoval, segunda candidata a senadora, votará a las 10:00 en la Escuela 118 ubicada en Independencia 920.

Amancay Audisio, primera candidata a diputada votará a las 10:30 en el colegio San Martín.

Fuerza Libertaria

Ambos primeros candidatos de Fuerza Libertaria, Carlos y Joaquín Eguia, votarán a las 12.30 hs, en la escuela 201, ubicada en Belgrano 480.