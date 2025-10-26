El clima en Neuquén

icon
14° Temp
17% Hum
en vivo en vivo LA MAÑANA | NEUQUEN - 26 de octubre de 2025 - 23:23

Elecciones 2025 | La Libertad Avanza se quedó con la victoria en Neuquén

El partido de Javier Milei obtuvo un importante apoyo y se quedó con dos escaños en el Senado y otros en Diputados. La Neuquinidad se quedó con la tercera banca en ambas Cámaras.

Nadia Márquez y Pablo Cervi serán los nuevos senadores por Neuquén

Nadia Márquez y Pablo Cervi serán los nuevos senadores por Neuquén

Maria Isabel Sanchez
La Libertad Avanza Bunker Neuquen
María Isabel Sánchez
Milei alegria
Se lleva a cabo el escrutinio provisorio en las escuelas

Se lleva a cabo el escrutinio provisorio en las escuelas

Gentileza @agustin_orejas
Los neuquinos concurrieron masivamente a votar en estas elecciones 2025

Los neuquinos concurrieron masivamente a votar en estas elecciones 2025

Sebastián Fariña Petersen
Los neuquinos concurrieron masivamente a votar en estas elecciones 2025

Los neuquinos concurrieron masivamente a votar en estas elecciones 2025

Sebastián Fariña Petersen
Mariano Gaido votación

EN VIVO

Este domingo se cumplió una nueva jornada electoral en el marco de las elecciones legislativas en todo el país. En Neuquén participaron cinco partidos y tres alianzas para la categoría a Senadores (8 listas), y seis partidos y tres alianzas para la categoría Diputados (9 listas).

La provincia renueva en estas elecciones tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi).

El partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se quedará con dos bancas en la Cámara Alta.

Mientras que para el caso de Diputados el ganador deberá duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero.

Embed - ELECCIONES 2025 | Seguí la transmisión especial de LU5 y LMPlay con todo lo que tenés que saber

--

Live Blog Post

Cómo fue el voto en Neuquén

La Dirección Nacional Electoral publicó los resultados provisorios del escrutinio en Neuquén. Con el 98% de las mesas analizadas en la provincia, La Libertad Avanza se quedó con el primer lugar, seguido por La Neuquinidad y Fuerza Patria en el tercer puesto.

En Senadores, La Libertad Avanza obtuvo el 35% de los votos (unos 143 mil sufragios) y se quedó con dos bancas, para Nadia Márquez y Pablo Cervi. En segundo lugar se posicionó La Neuquinidad, con 28% de los votos (unos 118 mil sufragios), lo que les da acceso a una banca en el Senado, para Julieta Corroza.

image

En Diputados, las bancas se reparten con dos lugares para La Libertad Avanza, que obtuvo el 33% de los votos (unos 127 mil sufragios) contra el 31% de La Neuquinidad (que obtuvo 120 mil votos). Así, los libertarios obtuvieron dos bancas: para Gastón Riesco y Soledad Mondaca, y La Neuquinidad se quedó con una banca, para Karina Maureira.

image
Live Blog Post

Nadia Márquez: "Estamos más que felices, luchamos por la libertad de todos”

Nadia Márquez, flamante senadora nacional electa por Neuquén, salió a festejar en el búnker de La Libertad Avanza. Su partido se impuso con el 35% de los votos, y así obtuvo dos bancas en el Senado. En Diputados, se quedó también con dos bancas, ya que obtuvo el 33% de los votos contra el 23% de Fuerza Patria, en el tercer puesto.

“Gracias a todos, a los profesionales, a los jóvenes, a los que taparon afiches, a los que pegaron carteles. Fue una maquinaria impresionante de gente”, remarcó Márquez, en alusión a la campaña en contra que tuvo en Neuquén con los afiches que aparecieron en las calles, con la leyenda "estafadora". “Los neuquinos no le dieron importancia a algo que era mentira, a esos carteles. Damos vuelta la página. Dios nos ha bendecido con este triunfo. Entendimos muy bien el mensaje y vamos a hacer lo que votaron”.

Nadia Marquez- Electa senadora por La libertad Avanza (9)
Gastón Riesco junto a Nadia Márquez festejando en el bunker de La Libertad Avanza en Neuquén.

Gastón Riesco junto a Nadia Márquez festejando en el bunker de La Libertad Avanza en Neuquén.

Live Blog Post

Los primeros resultados electorales

Tras las declaraciones del Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se difundieron los resultados parciales en el sitio web oficial del gobierno.

El ministro destacó el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) que permitió que los ciudadanos encontraran toda la oferta electoral de manera ágil. En total, se habilitaron más de 146 mil mesas de votación, pero aclaró que se pudo alcanzar un escrutinio provisorio de manera veloz.

Mostró, además, un mapa interactivo, que mostró que tanto en Neuquén como en Río Negro, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada. Agregó que el oficialismo a nivel nacional obtuvo casi el 41% de los votos en todo el país.

Live Blog Post

Rolando Figueroa: "Llamé a Nadia Márquez para felicitarla"

El gobernador neuquino reconoció la victoria de La Libertad Avanza en Neuquén. La Neuquinidad lleva como senadora electa a la ministra Julieta Corroza.

Y también admitió que la periodista Karina Maureira es una nueva diputada electa.

Conferencia de Rolando Figueroa
Live Blog Post

"Ya podeos decir que tenemos dos senadores y un diputado", aclararon de La Libertad Avanza

Alejandra Durdos, vicepresidente de La Libertad Avanza en Neuquén, aseguró que la tendencia marca resultados positivos para su fuerza, con una ventaja para los libertarios neuquinos.

"Tenemos números muy positivos para La Libertad Avanza y uno se va alegrando con referentes de toda la provincias que nos envían información del escrutinio. Pero siempre con calmas porque no son datos oficiales", dijo.

Agregó que sus rivales, de La Neuquinidad y Fuerza Patria, ya reconocieron el liderazgo de La Libertad Avanza en las primeras tendencias, por lo que consideraron que los resultados van a ser auspiciosos.

Live Blog Post

Hay tendencia favorable para La Libertad Avanza

En el hotel Libertador, como local, había caras sonrientes sobre el resultado provisorio que tendrían las elecciones legislativas a nivel país y en Neuquén

Live Blog Post

El búnker de La Neuquinidad, a tope

En el búnker de La Neuquinidad, en calle Teniente Ibáñez y Buenos Aires, se vive un ambiente de festejo y alegría. Se ven banderas de La Neuquinidad y de la UOCRA, así como el humo de bengalas de color verde, bailarines en medio de la calle y también la presencia de muchos militantes que iniciaron una batucada con bombos y redoblantes.

Georgina Gonzáles, a cargo de la cobertura en el lugar para LMPlay, aclaró que no se vio todavía al gobernador, Rolando Figueroa, o a los candidatos de La Neuquinidad. Si bien la candidata Julieta Corroza había asegurado que iba a esperar los resultados en su casa de Plottier, se espera que tanto ella como Figueroa y el candidato Juan Luis Pepé Ousset, se encuentren en este salón del centro neuquino.

Live Blog Post

"Tenemos sólo algunos datitos del interior, no marca ninguna tendencia", aseguró Todero.

El diputado nacional por Fuerza Patria, Pablo Todero, espera los resultados de estas elecciones 2025 en la sede del Partido Justicialista, de calle Roca. En diálogo con LMPlay y LU5, felicitó a los neuquinos y las neuquinas por los altos porcentajes de participación. "Es algo tradicional de Neuquén, nos pasó en las elecciones anteriores, eso es bueno", expresó.

Todero destacó el sistema de la BUP como un mecanismo ágil. "Vamos a ver el conteo cómo es, pero creo que sirve sólo para una elección donde se eligen muy poquitos candidatos", dijo y agregó que, en las listas con más personas, no salen todas en la boleta, y que es difícil llevarse adelante esta modalidad.

"Esta vez no pudimos adelantar los resultados porque no está el compañero que diseñó el sistema y nos ayudaba a tener datos exactos para adelantar los datos de la elección", aclaró Todero.

Live Blog Post

Comienzan a conocerse las primeras mesas

Con las primeras mesas escrutadas en las escuelas, en los búnkeres se vive con expectativas por parte de los distintos referentes de los partidos que compiten por las tres bancas en Diputados, y las tres en el Senado.

De acuerdo al móvil de LU5 y LM Play, habría optimismo en la sede de La Libertad Avanza.

Live Blog Post

Cerró la jornada electoral en Neuquén

La jornada electoral cerró a las 18. En algunas mesas seguían votando. Los primeros resultados se conocerán alrededor de las 21 horas.

Live Blog Post

Más del 65% del padrón ya emitió su voto

Así lo informó la Justicia Electoral de Neuquén. El número es ampliamente superior al porcentaje nacional, que ronda el 41 por ciento.

Se espera que este porcentaje aumente hasta la hora de cierre de los comicios.

Live Blog Post

Votó Mariano Gaido

El intendente Mariano Gaido emitió su voto esta tarde en la escuela 67 del barrio Mariano Moreno y felicitó a las y los vecinos que están participando de la jornada electoral. “Este es un acto fundamental de la democracia, poder elegir representantes”, expresó tras sufragar.

Mariano Gaido votación

Gaido destacó que las elecciones se desarrollan con normalidad. Valoró, además el aporte de la ciudadanía en cada centro de votación y el trabajo de los equipos municipales que colaboran durante toda la jornada ordenando el tránsito y asistiendo en las escuelas.

Durante su recorrida matutina, al ser consultado sobre cómo vivía la elección, manifestó: “Con mucha felicidad en cada rincón de la ciudad y en cada escuela, acompañando a todos quienes llevan adelante con un esfuerzo importante este día tan especial”.

El intendente calificó la jornada como “un día de la democracia” y agradeció a todas las personas que participan del proceso electoral. También invitó a los vecinos y vecinas a acercarse a votar con tranquilidad, reafirmando que se trata de “un acto fundamental de la democracia”.

Finalmente, recordó que en esta elección se incorporó por primera vez la Boleta Única de Papel y que en Neuquén se eligen tres diputados y tres senadores.

Live Blog Post

Votó Beatriz Gentile

La rectora de la UNCo y primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria votó cerca de las 10 de la mañana en la escuela N°198.

Beatriz Gentile votación

"Es un día particular, en una elección muy importante", afirmó Gentile.

Explicó que durante la tarde, esperarán los resultados en Casa Patria y en la sede neuquina del Partido Justicialista, ubicada en la calle Roca entre Brown y La Rioja.

Live Blog Post

Votó Juan Luis Ousset

A las 11 en punto, el segundo candidato a senador, Juan Luis "Pepé" Ousset, se hizo presente en la escuela 125, la misma en la que votó el gobernador Figueroa, para emitir su voto.

"Para mí es especial, además de ser trascendental para la provincia de Neuquén esta elección. Así que muy contento de que se está desarrollando con normalidad", afirmó el ministro jefe de gabinete en uso de licencia.

Respecto a la BUP, Ousset afirmó que "es un sistema que desde mi punto de vista es más transparente, es más ágil, permite elegir con claridad a quién uno quiere elegir, no hay listas sábanas, uno tiene que identificar a los candidatos que que pretende que lo representen. Me parece que eso es muy saludable. La ciudadanía también ha tenido tiempo de poder prepararse para este nuevo sistema".

"Veremos después en el conteo, en la parte del escrutinio cómo es la fiscalización y la parte final de la elección", agregó.

Live Blog Post

Ya participó el 35% del padrón

Según datos de la Justicia Electoral, en el corte de las 12 del mediodía, se registró una participación del 35,91% para la totalidad de la provincia de Neuquén. Según datos no oficiales, para las 10 am no había asistido ni siquiera el 7% de la gente.

A las 10:30 comenzó a escalar ese porcentaje y subió a un 15%. Desde la Justicia Electoral anticiparon que habrá un nuevo corte para informar sobre la participación para las 16.

En contraste, en el país, hasta el mediodía la participación electoral fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Live Blog Post

Votó Silvia Sapag

Minutos después de las 11, la primera candidata a senadora por Fuerza Patria, Silvia Sapag, votó en el CPEM 12.

La actual senadora afirmó que en el senado, el bloque de Fuerza Patria es "la muralla donde se golpean las políticas del gobierno nacional".

Silvia Sapag votación

Consultada respecto a si tenían conocimiento sobre algún inconveniente por el nuevo sistema de las BUP, afirmó que "recibimos solamente un chiste de que en la escuela tal faltan boletas". Sin embargo, señaló que "el gobierno nacional no se encargó de enseñarle a la población" cómo es el nuevo sistema.

Sapag afirmó que, desde su espacio, hay una expectativa puesta en la juventud. "A mí me acompañó mucho la juventud, así que espero que me voten a mí.

Destacó que en esta elección "están en juego nuestra soberanía, nuestra salud, nuestra educación y muchas otras cosas".

Afirmó que "alcanzó el tiempo" en la carrera. "Hicimos una campaña como queríamos, cuerpo a cuerpo, sin grandes actos y hemos llegado a la gente de los rincones más lejanos, más olvidados. Tenemos el sentir del pueblo", cerró.

Live Blog Post

Votó Pablo Cervi: qué dijo del asalto que sufrió

Pablo Cervi se acercó a la Escuela 207, ubicada en Bahía blanca al 1100 a emitir su voto poco después de las 10 de la mañana. Allí dio a la prensa sus primeras declaraciones tras el violento asalto que sufrió la noche del sábado. "Consternado por lo que pasó, pero agradecido a Dios porque la familia está bien", dijo.

voto PABLO CERVI

"Estábamos con la familia, mis hermanos, eramos 11 en lo que era la casa de mi madre. Rompieron la puerta. Yo me acerqué como para pegar un grito a ver si se disuadían, pero rompieron la puerta, ingresaron y ahí me redujeron, me golpearon con la culata del arma, me apuntaron a la cara, una situación bastante compleja, realmente", contó.

"Terminaron maniatando a toda la familia. La verdad una situación compleja que no se la deseo a ningún neuquino. Ojalá que esto sirva para visualizarlo y que este nivel de violencia es inusitado en Neuquén, entonces esperemos que esto sirve para que se pueda cortar de cuajo este tema", expresó Cervi.

Live Blog Post

Votó Julieta Corroza

Julieta Corroza, primera candidata a senadora por La Neuquinidad votó en el CPEM 55 de la ciudad de Plottier cerca de las 10 de la mañana.

Julieta Corroza votación

Respecto a las expectativas para con el día, Corroza dijo que está "muy conmovida". "En esta campaña lo hemos dado todo, hemos trabajado tanto y hemos recibido mucho amor de la gente", expresó.

"Creo que en la Argentina cada vez que tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes tiene que ser un día de celebración y hay que honrarlo. Así que, celebrando", afirmó.

"Esperemos que sea un día que transcurra en paz", dijo la ministra y candidata.

"Hemos hecho una campaña concientizando a todos por el voto obligatorio y el voto voluntario y por qué es tan importante esta elección". Por último hizo un llamado a todo el electorado para que se acerque a emitir su voto: "indistintamente del candidato, por favor participen".

Live Blog Post

Votó Nadia Márquez

"Contentos de participar una vez más en estas elecciones. Contenta de que sea una jornada tranquila".

Respecto a las expectativas para la jornada dijo: "todos esperamos que se desarrolle con total normalidad. Esperamos que todos los neuquinos voten con libertad, que estén bien, que la jornada sea tranquila, así que en ese sentido estamos esperando que pase esta jornada".

Nadia Marquez votación

Consultada por el asalto que sufrió su compañero de fórmula, Pablo Cervi, la madrugada de este domingo, Márquez afirmó que "ayer estuve con él, lo acompañamos a la clínica a hacerse unos estudios. Le dieron bien. Obviamente estaba muy conmovido", contó. "Fue una situación muy difícil y muy dolorosa", expresó.

"Todos los espacios políticos hicimos todo lo que está a nuestro alcance, competimos, algunas cosas nos pueden gustar más, otras menos, pero estamos contentos por participar una vez, ya sea por votar o por ser votado", expresó respecto a la campaña. "Tener la posibilidad de elegir es fundamental", cerró la candidata.

Live Blog Post

Votó Carlos Quintriqueo

El primer candidato a senador por Más Por Neuquén votó poco después de las 9:30. En declaraciones con el móvil de LU5, el dirigente sindical afirmó que desde el espacio tienen "la mejor expectativa. Fue un trabajo arduo desde la campaña y esperando las horas de la tarde, que es cuando se empiezan a contar los votos."

Respecto al sistema de Boleta Única Papel, expresó que "Tuvimos un inconveniente menor, pero lo que me informan es que un sistema muy ágil".

Live Blog Post

Votó Rolando Figueroa

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, votó minutos después de las 9, antes de la hora que se había informado inicialmente.

Rolando Figueroa voto

"Como en cada elección, voto con alegría y esperanza. A poco de cumplir 42 años de democracia ininterrumpida, celebramos el mayor logro de nuestra historia reciente, que nos permite elegir libremente y construir juntos el futuro que soñamos para Neuquén y para la Argentina", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Live Blog Post

Se labró la primer multa

Ocurrió en la Escuela n°197, un elector tomó foto de la boleta al momento de votar, "se le permitió votar pero se labró acta y se dará intervención al MPF", según informaron desde la Justicia.

Live Blog Post

Votó Karina Maureira

La primera candidata a diputada por La Neuquinidad, Karina Maureira votó en el CPEM 25 a minutos de las 9 de la mañana.

Karina Maureira votación

"Feliz por lo que está pasando. Ojalá sea una contienda electoral tranquila. No es una elección más, como siempre digo: es una elección para la cocina de las leyes", dijo en declaraciones a la prensa. "Siento mucho orgullo como desde el primer día que fui convocada para formar parte de esta lista", agregó.

Respecto a las expectativas para la jornada, la periodista y primera candidata afirmó que se espera "en principio una jornada tranquila. Que entendamos que hay que venir a votar, que es un derecho ganado", afirmó.

Respecto al violento asalto que sufrió el segundo candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi durante la madrugada de este domingo, afirmó que se enteró inmediatamente del hecho y le envió un mensaje "a título personal". "Esto excede totalmente la contienda electoral. Tiene toda mi solidaridad", sostuvo.

Live Blog Post

Votó Andrés Blanco

El primer candidato a senador del Frente de Izquierda Unidad votó a las 8:30 en la Escuela n°103, ubicada en Eugenio Perticone al 1800. "Siempre fue una costumbre venir a votar temprano", afirmó Blanco.

Andres blanco votación

Respecto a la incorporación de la Boleta Única Papel, dijo que "el voto electrónico fue una complicación. Todo cambio lleva siempre una dificultad. Este sistema en particular es bastante simple, pero uno se pone a pensar a quién le sirve. Pero bueno, son los cambios que se van dirimiendo."

Consultado por la campaña, por el móvil de LU5, declaró: "Hicimos una campaña con mucho esfuerzo, a pulmón, como siempre. Es esfuerzo militante, con límites porque no nos financia ninguna corporación. Entendemos que logramos instalar como espacio político nuestras ideas y llevar una propuesta alternativa al electorado".

Live Blog Post

Cuándo votan los candidatos en Neuquén

A lo largo de las semanas se fue sabiendo en qué escuelas y a qué hora votará cada candidato neuquino.

La Neuquinidad

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, emitirá su voto en la Escuela Primaria N°125, ubicada en la esquina de calles Roca y Bouquet Roldán, en Neuquén capital, a las 12 del mediodía.

La primera candidata a senadora, Julieta Corroza, emitirá su voto a las 10 de la mañana en el CPEM N°55 de la ciudad de Plottier, situado en calle Dr. César Milstein 168.

El candidato a senador, Juan Luis “Pepé” Ousset, hará lo propio a las 11:00 horas también en la Escuela Primaria N°125 de Neuquén.

La primera candidata a diputada nacional por el frente del gobernador, Karina Maureira, votará en el CPEM N°25 de Neuquén, ubicado en Cabellera del Frío y Ramos de Espejo, Barrio Mercantiles.

La Libertad Avanza

La primera candidata a senadora por LLA y diputada nacional, Nadia Márquez, votará a las 9 de la mañana en la escuela 309, ubicada en Hilario Cuadros 2100 de Neuquén capital.

El segundo candidato a senador, Pablo Cervi, emitirá su voto en la Escuela 207 a las 10:00Hs, de la calle Bahía Blanca 1100.

El primer candidato a diputado, Gastón Riesco, votará en el CPEM 12, de la calle Matheu 145 del alto de la ciudad de Neuquén a las10:45Hs.

La segunda candidata a diputada, Soledad Mondaca, votará en la Escuela 346 de Rincón de los Sauces.

El tercer candidato a diputado, Carlos Figueroa, votará en el CPEM 20, ubicado en la calle Sarmiento y 22 de octubre, de la ciudad de Cutral Co.

Fuerza Patria

Silvia Sapag, la primera candidata a senadora vota a las 11hs en el CPEM12.

La rectora de la UNCo y primera candidata a diputada, Beatriz Gentile emitirá su voto a las 9:30 en la Escuela 198 de la calle Mascardi 1580.

Más por Neuquén

Carlos Quintriqueo, primer candidato a senador, votará a las 9:30 en el CPEM 12, del alto neuquino.

Ana Sandoval, segunda candidata a senadora, votará a las 10:00 en la Escuela 118 ubicada en Independencia 920.

Amancay Audisio, primera candidata a diputada votará a las 10:30 en el colegio San Martín.

Fuerza Libertaria

Ambos primeros candidatos de Fuerza Libertaria, Carlos y Joaquín Eguia, votarán a las 12.30 hs, en la escuela 201, ubicada en Belgrano 480.

Live Blog Post

Arrancaron con normalidad las elecciones en Neuquén

Según indicó la Justicia Electoral, para las 8:30 de este domingo 26, las mesas ya habían abierto y comenzado las votaciones con normalidad.

Los comicios cierran a las 18. Si una persona llega exactamente a las 18 al centro de votación y hay fila, podrá ingresar y votar. La norma establece que quienes estén esperando a esa hora tienen derecho a sufragar.

En cambio, si una persona llega después de las 18 y la puerta ya está cerrada, no podrá emitir su voto.

Live Blog Post

Documentos habilitados

La justicia electoral recordó que el documento habilitado para votar será el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Esto significa que no se permitirá sufragar con un DNI anterior al registrado en la base de datos. Los formatos aceptados incluyen el DNI libreta verde, libreta celeste y el DNI tarjeta. En todos los casos, se deberá presentar el documento en buen estado para ser admitido en la mesa.

La concurrencia a los comicios es obligatoria para todos los habitantes de la provincia que figuren en el padrón y que sean mayores de 18 años, mientras que no tendrá ese carácter obligatorio para aquellas personas de 16-17 años y las mayores de 70.

Urna de votación

Live Blog Post

Cómo es la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel con la que se encontrará el votante tendrá en dos tramos separados las categorías en disputa (senadores y diputados nacionales) con el nombre de cada agrupación, logos, colores asignados y las fotografías de los candidatos titulares, junto a un casillero en blanco para que el elector marque su preferencia.

Se deberá elegir a un candidato de una categoría y lo mismo en la otra. Caso contrario, es decir, que se marque dos o más candidatos de una misma categoría, el voto será considerado nulo.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso