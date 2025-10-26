Fuerza Patria no obtuvo bancas en Neuquén y Beatriz Gentile volverá a ser rectora de la UNCo

Las principales candidatas de Fuerza Patria en Neuquén , la senadora Silvia Sapag y la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile , reconocieron los resultados preliminares de las elecciones legislativas 2025, que dejaron a su partido en el tercer lugar, y expresaron su preocupación por el rumbo que tomará la Argentina a partir del triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Según los datos provisorios publicados por la Dirección Nacional Electoral, Fuerza Patria se quedó en el tercer puesto en Senadores, con el 13.96% de los votos, detrás de La Libertad Avanza, que cosechó el 35.71% de los sufragios, y de La Neuquinidad, que se quedó con el 29,43%. Así, los libertarios obtienen dos bancas y la tercera queda para el oficialismo provincial.

En Diputados, Fuerza Patria también se quedó en el tercer puesto y sin posibilidad de acceder a una banca. Obtuvo el 13,17% de los votos, detrás de La Libertad Avanza (con el 33%) y La Neuquinidad (con el 31%), según los datos del escrutinio provisorio de la Dirección Nacional Electoral.

Pese a que no obtuvo bancas en estas elecciones, en el Congreso de la Nación quedará un representante de Fuerza Patria Neuquén: el diputado Nacional Pablo Todero seguirá ocupando una banca en la Cámara Baja hasta 2027.

Preocupación por las futuras reformas

Gentile, quien confirmó que retoma sus funciones como rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) este lunes, señaló que la realidad argentina no se modifica y que las universidades siguen enfrentando serios problemas. Desde su rol académico, prometió continuar con la misma crítica al gobierno nacional, específicamente por haber "rechazado prácticamente la decisión de la mayoría en el Congreso" respecto a la ley de financiamiento universitario.

Beatriz Gentile votación

La ex candidata a diputada reflexionó sobre el desfasaje entre el apoyo popular visible en las calles y el resultado electoral: "pareciera que cuando nos apoya en las calles manifiesta el apoyo a la universidad, pero acá bueno nos dimos cuenta que evidentemente vamos a tener que seguir trabajando para construir el consenso necesario".

Silvia Sapag fue contundente al expresar su inquietud por el paquete de medidas que el gobierno central tiene previsto impulsar. La senadora mencionó específicamente la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Para Sapag, lo más alarmante es que, a su juicio, "tal vez la ciudadanía no evaluó la gravedad de eso". El temor es que estos resultados dejen un Congreso con la posibilidad de obtener un tercio de las bancas, lo que facilitaría que el país siga siendo "gobernado por veto y por DNU", un escenario que considera "un camino complicado" para la sociedad argentina.

Silvia Sapag votación

Beatriz Gentile sumó a esto una profunda preocupación sobre el futuro económico, enfocándose en la vida de los trabajadores. Cuestionó el modelo económico actual, la "intervención de los Estados Unidos" y la situación de inestabilidad que afecta a los trabajadores, cuyos salarios "han perdido el 50% del poder adquisitivo". Gentile planteó una pregunta directa a la ciudadanía: "¿Convalidamos esto? ¿Esta elección convalidó ese camino?".

Una contienda desigual

En cuanto al análisis de la elección neuquina, las candidatas reconocieron el triunfo de La Libertad Avanza en términos senatoriales y de diputados, así como el triunfo del gobernador. No obstante, al comparar las campañas, Sapag hizo hincapié en la disparidad de recursos. Señaló que la campaña de La Neuquinidad fue "mucho más costosa, mucho más expansiva", mientras que la de Fuerza Patria fue "bastante austera".

Sapag también sugirió que los resultados no fueron los esperados para el oficialismo provincial, indicando que el gobernador aspiraba quizás a una victoria más contundente. Aunque al inicio de la campaña Fuerza Patria sostenía que la elección no plebiscitaba la gestión, Sapag matizó esta postura: cuando la campaña se centra solo en la figura del mandatario y "no hablan los candidatos y habla solo al gobernador, se les visita el gobernador". Por lo tanto, considera que, de alguna manera, el gobernador "se expuso a plebiscitar también su gobierno" en esta elección.