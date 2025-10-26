Virginia Gallardo fue electa como diputada nacional: "La libertad avanza y el cambio también"

La modelo, vedette y candidata de La Libertad Avanza manifestó su felicidad tras conocerse los resultados de las elecciones en Corrientes.

“Gracias Corrientes, ha sido una gira espectacular la que hicimos por el interior", destacó.

Virginia Gallardo celebró los resultados electorales de Corrientes, que le permitieron convertirse en diputada electa este domingo en las elecciones legislativas. Agradeció el acompañamiento de los votantes tras una intensa campaña por el interior provincial. La modelo, vedette y candidata de La Libertad Avanza destacó el entusiasmo del público durante las recorridas y aseguró que los resultados reflejan un cambio profundo en la ciudadanía.

“ Gracias Corrientes, ha sido una gira espectacular la que hicimos por el interior, la recepción del público, el cariño de la gente, de los medios ... gracias, gracias, estamos muy contentos”, expresó Gallardo tras conocerse los resultados provisorios, desde el bunker libertario en su provincia natal.

En Corrientes, el espacio La Libertad Avanza obtuvo el 32,6% de los votos , quedando en segundo lugar detrás de Vamos Corrientes , que se impuso con el 33,91% . Pese a que la diferencia fue ajustada y reafirma el crecimiento del partido libertario en el litoral, donde Milei y sus referentes lograron consolidar su presencia electoral en los últimos meses.

Gallardo sostuvo que las expectativas eran “las mejores” desde el comienzo de la jornada. “Vemos que al parecer los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa. Así que quiere decir que la libertad avanza y el cambio también”, manifestó en diálogo con la prensa.

Consultada sobre el cambio de actitud del electorado en comparación con la última elección, Gallardo señaló que se trata de un proceso paulatino de construcción y convencimiento.

“Vamos de a poquito sumando un granito de arena y de a poquito vamos sumando gente que entiende que este es el camino, que hay que apostar, que hay que sumarse, que hay que involucrarse, que hay que avanzar”, expresó la diputada electa por Corrientes.

“Tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina, creo que de a poquito lo vamos entendiendo todos”, añadió.

Balance de la campaña

Gallardo, quien recorrió gran parte del interior correntino en las semanas previas a las elecciones, destacó el trabajo de su equipo y el acompañamiento de la ciudadanía en cada localidad.

“Fue una experiencia increíble. Recorrimos pueblos, hablamos con los vecinos, escuchamos sus problemas y sus esperanzas. La gente nos recibió con una calidez enorme, y eso nos da fuerzas para seguir adelante”, dijo.

Desde su espacio, remarcaron que el desempeño electoral superó las expectativas iniciales y consolidó a La Libertad Avanza como segunda fuerza política en la provincia, con presencia en la mayoría de los departamentos.

La candidata subrayó que el crecimiento libertario en Corrientes es parte de una tendencia nacional. “Este resultado muestra que la gente quiere un cambio real, que está cansada de las viejas estructuras. Lo que pasó en Corrientes también está pasando en todo el país”, señaló.

Gallardo agradeció nuevamente a los correntinos por “apostar a una nueva forma de hacer política” y adelantó que continuará trabajando junto al equipo libertario para fortalecer el proyecto en la provincia. “Este es un camino que recién empieza, pero ya se siente el impulso de algo grande. Estamos convencidos de que la libertad y el cambio llegaron para quedarse”, concluyó.