Elecciones legislativas: el triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe

Con más del 90% de las mesas escrutadas, se conocieron los primeros resultados en una de las principales provincias.

En estas elecciones legislativas, los santafesinos renuevan nueve bancas en la Cámara de Diputados . Serán en reemplazo de las cinco que pertenecían a Juntos por el Cambio, tres del Frente para la Victoria y una del socialismo.

Con 2.846.454 electores habilitados, Santa Fe se posiciona como el tercer distrito con mayor cantidad de votantes .

Pasadas las 21 horas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los primeros resultados de los comicios.

La Libertad Avanza : 40,68%

: 40,68% Fuerza Patria : 28,69%

: 28,69% Provincias Unidas : 18,31%

: 18,31% Frente Amplio por la Soberanía : 3,17%

: 3,17% Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad : 1,81%

: 1,81% Nuevas Ideas: 1,24%

santa fe diputados

Previo a ello, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe destacó la importancia de la jornada electoral al considerarla “un día bisagra” para el futuro del país.

Y remarcó la presencia de tres espacios con visiones distintas: Fuerza Patria, vinculada al kirchnerismo; La Libertad Avanza, actual fuerza de gobierno; y Provincias Unidas, el nuevo frente.

La Libertad Avanza ganó en 16 distritos

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria terminó primero en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego).

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos dio a conocer los primeros resultados de los comicios, y confirmó que "Estamos viviendo un hecho histórico que es la implementación de la boleta única de papel".

"La participación electoral ha sido del 67,85% de los electores, y a esta altura de la noche tenemos escrutada el 90,88% de las mesas totales", detalló.

Y confirmó que todas las alianzas y agrupaciones políticas pudieron compartir en igualdad de condiciones.

El Gobierno gana en PBA, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La Libertad Avanza ha obtenido 8.653.710 de los votos, lo que representa 40,84%.

Seguidos a nivel nacional por Fuerza Patria, con 31,67%, lo que representa 6.760.934 votos.

El triunfo de LLA en Provincia de Buenos Aires y CABA

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,51%) supera a la del peronismo (40,86%).

Como tercera fuerza quedó el Frente de Izquierda, con poco más del 5% de los votos. De esta manera, los libertarios obtienen 17 bancas, una más que el peronismo. La izquierda queda con 5.03% y dos bancas para la Cámara de Diputados.

Los primeros resultados de CABA:

Los porteños eligieron diputados nacionales y senadores que representarán a la Ciudad en el Congreso. En total, se renovaban 12 bancas en Diputados y 3 en el Senado, lo que convierte a la elección en un punto clave para la correlación de fuerzas en el ámbito nacional.