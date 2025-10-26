Elecciones legislativas: el triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe
Con más del 90% de las mesas escrutadas, se conocieron los primeros resultados en una de las principales provincias.
En estas elecciones legislativas, los santafesinos renuevan nueve bancas en la Cámara de Diputados. Serán en reemplazo de las cinco que pertenecían a Juntos por el Cambio, tres del Frente para la Victoria y una del socialismo.
Con 2.846.454 electores habilitados, Santa Fe se posiciona como el tercer distrito con mayor cantidad de votantes.
Pasadas las 21 horas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los primeros resultados de los comicios.
Con más del 90% de las mesas escrutadas, se conocieron los primeros resultados de los comicios de diputados en Santa Fe:
- La Libertad Avanza: 40,68%
- Fuerza Patria: 28,69%
- Provincias Unidas: 18,31%
- Frente Amplio por la Soberanía: 3,17%
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: 1,81%
- Nuevas Ideas: 1,24%
Previo a ello, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe destacó la importancia de la jornada electoral al considerarla “un día bisagra” para el futuro del país.
Y remarcó la presencia de tres espacios con visiones distintas: Fuerza Patria, vinculada al kirchnerismo; La Libertad Avanza, actual fuerza de gobierno; y Provincias Unidas, el nuevo frente.
La Libertad Avanza ganó en 16 distritos
La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Fuerza Patria terminó primero en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego).
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos dio a conocer los primeros resultados de los comicios, y confirmó que "Estamos viviendo un hecho histórico que es la implementación de la boleta única de papel".
"La participación electoral ha sido del 67,85% de los electores, y a esta altura de la noche tenemos escrutada el 90,88% de las mesas totales", detalló.
Y confirmó que todas las alianzas y agrupaciones políticas pudieron compartir en igualdad de condiciones.
El Gobierno gana en PBA, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La Libertad Avanza ha obtenido 8.653.710 de los votos, lo que representa 40,84%.
Seguidos a nivel nacional por Fuerza Patria, con 31,67%, lo que representa 6.760.934 votos.
El triunfo de LLA en Provincia de Buenos Aires y CABA
El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,51%) supera a la del peronismo (40,86%).
Como tercera fuerza quedó el Frente de Izquierda, con poco más del 5% de los votos. De esta manera, los libertarios obtienen 17 bancas, una más que el peronismo. La izquierda queda con 5.03% y dos bancas para la Cámara de Diputados.
Los primeros resultados de CABA:
Los porteños eligieron diputados nacionales y senadores que representarán a la Ciudad en el Congreso. En total, se renovaban 12 bancas en Diputados y 3 en el Senado, lo que convierte a la elección en un punto clave para la correlación de fuerzas en el ámbito nacional.
- La Libertad Avanza 47,44%
- Fuerza Patria 26,88%
- Frente de Izquierda y los Trabajadores 9,08%
