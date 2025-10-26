Neuquén La Mañana Frente de Izquierda Andrés Blanco: "El Frente de izquierda se planta como única oposición consecuente en Neuquén y el país"

El candidato a senador del FIT-U hizo un primer análisis del resultado de las elecciones legislativas y destacó la participación de su fuerza.







Andrés Blanco (Frente de la Izquierda)

“En Neuquén quedó demostrado que ni La Neuquinidad ni el peronismo son una alternativa al proyecto de país de Milei. Desde el minuto cero, Figueroa acompañó todas las políticas de ajuste y saqueo del gobierno nacional y solo intentó diferenciarse por cálculos electorales", analizó el candidato a senador del Frente de Izquierda Unidad, Andrés Blanco, tras el resultado de las elecciones legislativas.

El dirigente opinó que la población, "entre el proyecto original y la fotocopia mileísta, optó por La Libertad Avanza” y con relación al triunfo de La Libertad Avanza, señaló que “ganó con menos caudal de votos que los que obtuvo la suma de los distintos espacios de derecha en 2023”.

Andres blanco votación Campaña militante del Frente de Izquierda El Frente de Izquierda Unidad obtuvo 4,76% en la categoría senadores y 4,52% en diputados. “Desplegamos una enorme campaña militante que nos permitió consolidarnos como la única oposición consecuente al plan de ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI. En Neuquén logramos consolidar nuestro espacio histórico en medio de una elección muy polarizada. En CABA y Provincia de Buenos Aires somos la tercera fuerza y serán diputados nacionales nuestra compañera Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla. Además, nuestro compañero Alejandro Vilca hizo una muy buena elección en Jujuy, llegando al 10% de los votos”, señaló Blanco.