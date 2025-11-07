Bronca entre los vecinos del barrio Belgrano por el tránsito de camiones

Aseguran que se trata de vehículos de gran porte que dañan todos los autos estacionados en las calles porque no tienen radio de giro.

Vecinos del barrio Belgrano manifestaron su malestar por el constante tránsito de camiones de gran porte que circulan por la calle Güemes, entre Linares y Verzegnassi. Denuncian que las maniobras de los vehículos pesados provocan daños en los autos estacionados, rompen veredas y generan vibraciones que ya afectaron las viviendas del sector.

El reclamo fue expuesto por los damnificados, quienes contaron que los camiones ingresan al depósito de un mayorista ubicado sobre esa cuadra, a solo tres metros de las casas. “Los camiones no tienen radio de giro suficiente, rompen los cordones, rayan los autos, chocan. Ya no sabemos a quién reclamar”, expresó uno de los frentistas.

Según relataron, la situación se repite todas las mañanas. Algunos vecinos incluso se levantan temprano para mover sus autos y evitar que sean dañados durante las maniobras de descarga. “Hay gente que no tiene garaje y tiene que dejar el auto afuera. A veces logran correrlo a tiempo, pero muchas veces los camiones los enganchan igual”, señaló una vecina a Canal 7.

Vecinos de calle Guemes y linares reclaman por el transito de camiones (3) Maria Isabel Sanchez

Además de los daños materiales, los vecinos afirman que los camiones permanecen encendidos durante largo tiempo, generando ruidos, olores y vibraciones. “Las paredes de nuestras casas se rajan por las vibraciones. En invierno los dejan encendidos por la calefacción, en verano por el aire acondicionado. No se puede vivir así”, describió Gabriel, uno de los habitantes del sector.

El hombre contó que hace años reclaman una solución y que ya se comunicaron en reiteradas oportunidades con el municipio. “Hemos llamado al 147, nos dieron un teléfono de Tránsito, pero vinieron una o dos veces y después no aparecieron más. El barrio está desatendido. Nunca se acercó nadie de la comisión vecinal”, lamentó.

También señalaron que intentaron dialogar con la empresa mayorista, pero que las respuestas fueron nulas. “Ya pasaron varios gerentes prometiendo buscar otra entrada para los camiones, pero no hicieron nada. Queremos que el ingreso sea por la esquina, donde hay más espacio para el giro”, reclamaron.

Vecinos de calle Guemes y linares reclaman por el transito de camiones (2) Maria Isabel Sanchez

Los vecinos vieron cómo un camión, al intentar maniobrar, raspó de costado una camioneta estacionada. En otros casos, los daños fueron mayores: “A un vecino le rajaron la camioneta de punta a punta. El seguro se hizo cargo, pero estuvo mucho tiempo sin poder usarla, y era su herramienta de trabajo”, contó Gabriel.

El reclamo no se limita a los daños materiales. Los frentistas advirtieron sobre el riesgo para los peatones, especialmente para los adultos mayores del barrio. “Nuestros abuelos tienen que caminar por la calle porque las veredas están rotas o llenas de autos. Y cuando pasa un camión, lo hacen a centímetros. Por ahora solo hubo daños materiales, pero estamos a un paso de que ocurra una tragedia”, advirtió.

Los vecinos insisten en que el barrio Belgrano es una zona residencial y que no debería ser utilizada para el tránsito de camiones pesados. Piden al municipio que controle la circulación y evalúe la creación de un centro de transferencia para los vehículos de gran porte, de modo que la descarga de mercadería se realice fuera del área urbana.

“Estamos agotados. Hicimos todos los reclamos posibles, pero nadie responde. Queremos vivir tranquilos”, concluyó Gabriel, mientras mostraba a la cámara las veredas rotas y los cordones marcados por las ruedas de los camiones.