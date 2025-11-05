Elohina Ramírez, la abuela neuquina que se hizo viral al entrar a su cumpleaños como Wanda Nara

El video donde se la ve ingresando a su fiesta de tapado de piel blanco y bailando ya tiene millones de vistas y fue replicado en medios de todo el país.

El domingo al mediodía, en un salón de Cipolletti, se escucharon gritos, risas y celulares grabando al mismo tiempo. Por la puerta principal entraba ella: Elohina Ramírez, una abuela neuquina que cumplía 80 años y decidió festejarlo a lo Wanda Nara. Con tapado de piel blanco, anteojos negros, una cartera prestada y una sonrisa enorme, desfiló entre los aplausos y la ovación de su familia.

Lo que parecía una broma familiar se transformó en un fenómeno viral. En cuestión de horas, el video que su hija subió a TikTok acumuló millones de reproducciones y fue replicado por medios de todo el país. “Entró como una diva”, dicen todos los que estuvieron ahí. Y lo cierto es que la abuela Elohina no solo imitó a Wanda, sino que se adueñó de la pista de baile.

“Tengo una alegría inmensa. Fue un cumpleaños hermoso, mis hijos me hicieron toda la sorpresa. Estuvo toda la familia, todo muy lindo y muy auténtico”, contó Elohina a LMNeuquén , todavía con la emoción intacta. El festejo fue el domingo 2 de noviembre, justo el día de su cumpleaños número 80.

Elohina Ramirez, la abuela neuquina que se hizo viral al entrar a su cumpleaños como Wanda Nara

“Bailé todo el día y con tacos, sin parar, y no me duele ni un solo dedito, ni las uñitas”, dijo entre risas. Su secreto, aseguró, no está en los gimnasios ni en los suplementos: “No tomo ni una pastilla, solo tecitos de plantas que aprendí de mi madre. Medicina natural”.

Elohina, más conocida entre sus "fans" como "Lina", nació en Neuquén capital, es la mayor de diez hermanos y desde chica conoció el esfuerzo. “Aprendí a caminar y ya estaba cuidando a mi hermana que que me sigue. Lavaba, cocinaba, ayudaba a mi mamá. Ella quedó sola con cinco hijas y la ayudé muchísimo. Antes los patrones no respetaban al ayudante de la casa. Yo me esmeraba mucho para que mis hermanitas tuvieran comida”, recordó.

Su madre, María Pilar Villegas, fue cantora del norte neuquino, de Curi Leuvú. Se fue a vivir a la capital y allí tuvo cinco hijas. “Yo vengo de una familia muy trabajadora, y eso me marcó”, dijo. A los 15 años se fue a trabajar como empleada doméstica a Buenos Aires, a la casa de una familia. Tres años después regresó a Neuquén para estar cerca de los suyos.

La fiesta de "Lina", la abuela neuquina que se hizo viral al entrar a su cumpleaños como Wanda Nara.

A los 18 conoció al que sería su primer amor, un ferroviario veinte años mayor que ella. “Lo busqué yo. Fui a una fiesta del ferroviario en el club Pacífico. Él estaba sentado al lado mío y lo vi como un señor para mí. Hice todo para conquistarlo”, recordó con alegría. Se casaron, tuvieron dos hijos -Fabian y Laura- y una vida que ella definió como “hermosa”.

Pero también hubo golpes. Su marido, Antonio Ángel La Banca, falleció en 1988, de un infarto, cuando ella tenía 40 años. “Fue horrible”, recordó al contar que salió lo más bien de su casa y minutos después falleció.

Después conoció otro hombre, 12 años más joven que ella, Armando Pinto que la ayudó a salir del dolor y con el que ya lleva más de 30 años juntos. "Siguió los pasos de Wanda, en el segundo matrimonio se buscó uno más joven", contó entre risas su hija.

Elohina Ramirez, la abuela neuquina que se hizo viral al entrar a su cumpleaños como Wanda Nara

Hoy Elohina vive entre Cipolletti y Picún Leufú, donde tienen una chacra con su marido. Tiene seis nietos y un bisnieto. Mantiene su casa impecable. Limpia vidrios, cortinas, anda colgada de las escaleras. Cocina sus propios fideos caseros y todo lo acompaña de la música.

No hace deporte, pero los médicos no pueden creer sus análisis. “Me mandan a caminar, pero me salen todos los análisis perfectos. El otro día fui al oculista y me dijo que no tengo glaucoma ni nada. Estoy sana”, dijo con orgullo.

Su receta es simple: “Hierbas, frutas, jugos naturales. Me hago tecitos de menta, manzanilla con anís, o ajenjo, aunque sea amargo. Eso y la fe. Tengo mucha fe. No voy a la iglesia, pero rezo por los enfermos y agradezco todos los días”, contó.

Una fiesta a puro glamour

La idea de la entrada triunfal a su fiesta de 80 años fue de su hija, Laura La Banca, que organizó la fiesta sin que su madre sospechara nada. “Ella sabía que le íbamos a festejar el cumple, pero no sabía dónde ni cómo. Yo le dije que iba a entrar de una manera especial”, contó Laura.

Lina junto a sus hijos.

El plan fue claro: una entrada digna de una celebridad. “Le dije: vos poné trompita y caminá como una diva. A mis primos les avisé el día anterior, que trajeran saco y anteojos negros para hacer de sus guardaespaldas. Con mis amigas y primos nos pusimos a gritar como si fuera una estrella, y todos se pusieron a filmar. Salió hermosa,” rememoró con emoción.

El resultado fue explosivo. En el video se la ve a Elohina caminando entre la multitud, saludando con elegancia y moviendo la cabeza al ritmo de la música, mientras la familia la ovaciona. “Ni yo esperaba ese personaje. Lo hizo tan natural que quedamos todos helados”, dijo Laura, quien ya posteó en su cuenta de Tik Tol la segunda parte del ingreso de su mamá, cuando llegó al salón donde la esperaban sus seres queridos.

El tapado blanco era de la propia Elohina, de los años 80. La cartera se la prestó una vecina, Estela. “Lo hice con tanto amor, de ver tanta gente gritando… ni lo pensé. Entré jugando y lo disfruté muchísimo”, dijo la abuela más viral de Neuquén.

La temática elegida para el cumple de Lina fueron los girasoles.

La hija dijo que como su mamá es fans de Wanda Nara no le costó nada su ingreso lleno de glamour al ritmo de la canción de la mediática modelo.

La reina de las fiestas

Laura contó que su mamá “siempre fue la reina de las fiestas”. “Con la edad que tiene se agacha, baila hasta el piso. Tiene una vitalidad increíble. No toma pastillas, no hace actividad física, pero se mantiene con una energía que asombra. Siempre alegre, siempre con ganas,” aseguró.

Y esa alegría contagió a todos los que la vieron en redes. En la fiesta había unas 130 personas: “Somos un familión, diez hermanos, cuarenta primos. No estaban todos, pero había mucha gente amiga, los amigos de mis hijos que la adoran. Ella baila mucho con los jóvenes cuando hay fiestas”, dijo.

Desde que el video se subió a TikTok, la historia de Elohina Ramírez se volvió noticia nacional. “Tía, saliste en todos lados", le avisaron sus familiares desde Buenos Aires, quienes no pudieron llegar a la fiesta. Es que en pocas horas, su entrada fue replicada por portales, radios y canales de televisión.

Elohina Ramirez, la abuela neuquina que se hizo viral al entrar a su cumpleaños como Wanda Nara

La cuenta donde se publicó el video ya acumula millones de reproducciones y miles de comentarios que celebran su carisma. Muchos usuarios destacaron su elegancia y energía: “Yo quiero llegar a los 80 así”, “La reina de Neuquén”, “Wanda, pasá a segundo plano”, escribieron entre risas.

Elohina se ríe al enterarse de su fama repentina. “No lo hice para hacerme famosa, lo hice para divertirme y agradecer a la vida. Tengo mucha fe, mucha alegría, y me gusta hacer reír a los demás.”

Y, con la misma frescura con la que entró a su fiesta, cerró la charla con una frase que podría ser su lema: “Yo no me resiento con la vida. Al contrario, la bailo”.