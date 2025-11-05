Se viene un novedoso sistema de transporte en la ciudad de Neuquén: "Tremendo y moderno"

Desde España, Mariano Gaido dijo a LU5 que el sistema será utilizado para mejorar la movilidad y la atracción turística. Las pistas sobre una conexión aérea.

La ciudad de Neuquén quiere ganar tiempo en los traslados con un nuevo sistema de transporte.

Muchas sorpresas está dejando la visita del intendente de Neuquén Mariano Gaido en Barcelona , en la Smart City Expo World Congress 2025 , hubo una amplia exposición de las ciudades más modernas del mundo. Sobre todo porque la ciudad está en busca de ser una atracción turística, con novedades tecnológicas, de algo nivel . El intendente fue invitado por Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

Al anuncio de los semáforos inteligentes, controlados por Inteligencia Artificial de acuerdo al flujo de tránsito para la "onda verde", se suman más novedades para la ciudad de Neuquén. Gaido recorrió la expo en Barcelona junto al secretario de Gobierno, Juan Hurtado , y en el caso del anuncio de los semáforos, sostuvo que hizo el contacto con una empresa de tecnología argentina, con la que la Municipalidad de Neuquén está dispuesta a firmar una contrato.

"Hemos hecho los contactos en Argentina, pero hemos viso que ha sido una de las herramientas que nos ha llamado la atención para incorporar rápidamente, después hemos expuesto de la movilidad relacionada con las bicisendas. Uno habla de modernización, de la nueva era digital y hay cuestiones que tienen que ver con elementos que se venían utilizando hace años y hoy hay que profundizarlos como el tránsito en las bicisendas , el tránsito verde en la ciudad, con los colectivos", sostuvo Gaido en diálogo con Línea Abierta de LU5 .

Gaido españa El intendente Mariano Gaido en la expo de Barcelona, España.

Pero lo más llamativo fue cuando el intendente capitalino dio a conocer una novedad, que se viene a Neuquén, con fines de transporte y también turístico, que llamó la atención de los periodistas del piso de la radio, quienes comenzaron a indagar en esa novedad.

Transporte nuevo en Neuquén, la apuesta con LU5: quién acertó

"Viene un nuevo medio de movilidad que vamos a anunciar seguramente durante los primeros días del mes de diciembre, tremendo y moderno", dijo Gaido durante la entrevista, y llamó la atención de todos por lo intrigante. ¿Qué nuevo medio de movilidad a lo que ya está en la ciudad?

El intendente, rápido de reflejos, pero sin ahondar demasiado en su propia primicia, dijo que "tiene que ver con un medio de movilidad... les tiro una pista que los van a agarrar porque son neuquinos, rápidos e inteligentes", y subió aún más la atención de los conductores, que comenzaron a hacer apuestas, sobre si era un drone, un tranvía, un globo aerostático o qué tipo de transporte.

Gaido en Barcelona El intendente Mariano Gaido y el secretario de Gobierno, Juan Hurtado, durante el Smart City Expo World Congress 2025 realizado en Barcelona, España.

"Majo (por Carrascal) se acercó más ('la pegó', dijo)", dijo Gaido, respecto a las apuestas que hicieron los periodistas sobre el anuncio, que por ahora no está especificado. Y acotó: "Dejame que lo cierre, que avance en los próximos 15 días con este tema y cuando llegue a la ciudad de Neuquén lo vamos a anunciar, con un medio de comunicación que va a ayudar al transporte y al turismo en la ciudad".

El intendente sostuvo que apostará a la economía del turismo, por el despegue que ha tenido Neuquén con los 34 kilómetros de Paseo Costero, que son una verdadera atracción no solo para los vecinos residentes, sino para los turistas de paso por la ciudad.

"Va a llegar este medio de transporte que va a ayudar mucho a la comunicación", concluyó. ¿Qué será?

Movilidad IA por la ciudad

Sumado a la inversión en inteligencia artificial para mejorar la movilidad vial, el intendente destacó que las grandes ciudades del mundo tienen un transporte público eficiente que desalienta el uso del auto particular, y anunció que se ampliará la cantidad de unidades de COLE para seguir fortaleciendo “un servicio que ya es de excelencia. Vamos a ampliar en un 20% a partir de marzo de 2026 el número de unidades. Esto coincidiendo con el inicio del ciclo escolar", confirmó Gaido.