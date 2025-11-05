Neuquén: Calfpay y Grido firman convenio para modernizar los medios de pago

Este acuerdo permitirá próximamente a los clientes de Grido que puedan abonar sus compras utilizando Calf Pay en las 9 sucursales de la capital neuquina y las 300 de la región.

Calf , a través de su billetera virtual Calfpay , firmó este miércoles, un convenio de cooperación com ercial con la cadena de heladerías Grido para modernizar los medios de pago en los comercios neuquinos y ofrecer a los usuarios una alternativa ágil, segura y local para sus transacciones diarias.

Suscribieron el convenio el presidente de Calf, Marcelo Severini , Leonardo Ferreira, secretario general, Manuel Cuesta, Tesorero; Alejandra Quiroga, vicepresidente primero y el responsable de Calfpay, Nicolás Autiero. En tanto, por parte de la empresa lo hizo Alejandro Flores, socio gerente.

“ Estamos firmando con la cadena de heladerías Grido un convenio con Calfpay para que en todas las sucursales de Neuquén, podamos tener nuestros post-net y que todo aquel que se acerque a las pueda pagar a través de nuestras pasarelas de pago”, sostuvo Severini.

El titular de la cooperativa agradeció a "Grido la posibilidad que nos da de poder trabajar en conjunto y esperamos que en el cortísimo plazo muchas otras empresas sigan por este camino para que hagamos de Calfpay la billetera que más utilicen los neuquinos”.

Cuándo entrará en vigencia

El acuerdo, que entrará en vigencia a partir de la próxima semana, permitirá que los clientes de Grido puedan abonar sus compras utilizando Calf Pay en las 9 sucursales que la cadena posee en la ciudad de Neuquén, además de sus más de 300 puntos de venta distribuidos en la región.

CALF- ACUERDO-1

Por su parte, el representante de la firma Grido manifestó que ““vamos a aprovechar una sinergia importante de una empresa nacional muy grande, que hoy está dentro de las tres empresas de helados más grande de Latinoamérica. Y para mí es un honor que me hayan invitado y ser uno de los primeros, en el lanzamiento, que seguramente va a ser muy exitosa, porque la gente en Neuquén respira Calf, o sea, Calf está presente en todos”.

Con esta alianza, Calf Pay consolida su presencia en el mercado local como una herramienta tecnológica desarrollada por la Cooperativa CALF para fomentar la inclusión financiera, ofrecer mayores beneficios a los usuarios y acompañar la transformación digital de los comercios de la zona.

Autiero consideró que “para Calfpay es el comienzo de una etapa de trabajo constante con los comercios neuquinos. Y empezamos con una de las empresas más grandes de Latinoamérica en el rubro, con lo cual es un orgullo gigante y esperamos estar a la altura de las expectativas de crecimiento conjunto y seguir apalancando este proyecto que es CalPay que va a dar muchísimos resultados”.

Cabe destacar que la cadena de heladerías Grido, la tercera cadena de heladerías más grande de Latinoamérica, refuerza su compromiso con la innovación y la mejora continua en la experiencia de compra de sus clientes, incorporando un sistema de pago rápido, seguro y con identidad neuquina.

Este acuerdo representa así un paso más en el objetivo de ofrecer soluciones modernas a los socios y comercios de la ciudad, fortaleciendo el desarrollo local y la economía regional.