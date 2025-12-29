Un delincuente protagonizó un raid de choques y lo apresaron tras incrustarse en un paredón

El sospechoso se movilizaba en un auto y colisionó a un automovilista que esperaba la habilitación del semáforo en Avenida Mosconi. Luego, huyó rumbo al oeste.

Los delincuentes escaparon rumbo al oeste y se incrustaron en el paredón de una casa particular.

Dos delincuentes protagonizaron un peligroso raid en un auto luego chocar a un vehículo que esperaba la habilitación en un semáforo y un segundo siniestro, cuando impactaron contra el paredón de una vivienda particular. Finalmente, uno de los hombres fue apresado.

El procedimiento se desarrolló en el cierre de la semana que pasó, cuando la Policía provincial tomó conocimiento de una violenta colisión en el cruce de Avenida Mosconi y calle San Luis. En ese lugar, un auto Volkswagen Gol Trend chocó desde atrás a un Peugeot 206 que aguardaba la habilitación del semáforo. Lejos de detener su marcha, el conductor del Gol hizo marcha atrás y se alejó a toda velocidad.

Mientras tanto, tres personas que circulaban en el Peugeot tuvieron que ser asistidas por el personal de la Comisaría Tercera debido a que sufrieron varios golpes. Las fuerzas de seguridad provinciales precisaron que dos mujeres, de 48 y 60 años, y el conductor, de 33, fueron entrevistados y que, en el caso de las mujeres, se tuvo que disponer su traslado al hospital Bouquet Roldán.

A partir del aporte del sistema de monitoreo de cámaras, los sospechosos fueron ubicados en el oeste neuquino y los móviles de la Policía empezaron a seguirlos con el fin de concretar su detención. Apenas advirtieron que buscaban darles alcance, quisieron huir pero no fueron muy lejos y terminaron incrustándose en un paredón. Uno de los sospechosos consiguió alejarse a la carrera y, su cómplice, fue rápidamente reducido.

Ocultaban una pistola Bersa Thunder Pro

Tras la inspección de rigor, los efectivos comprobaron que los sospechosos estaban ligados al mundo delictivo y concretaron el secuestro de una pistola de nueve milímetros que llevaban en el auto. El arma, una Bersa Thunder Pro, se encontraba junto a municiones, vainas servidas y un celular.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

En cuanto al sospechoso, de 24 años, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) de esta capital.

Recuperaron una moto robada hace 10 años

La División Motorizada (DE.MO.SE.) sigue trabajando de manera intensa frente al robo de motos y, a través de los controles preventivos, buscan detectar vehículos con irregularidades. En el inicio de esta semana, lograron secuestrar una moto que había sido sustraída hace diez años.

El procedimiento se concretó el domingo en horas de la tarde, en el cruce de las calles República de Eslovenia y El Tabaco. En ese lugar, se consultó a los dos hombres que se movilizaban en el vehículo y, luego, se les pidió la documentación.

Lo llamativo llegó al momento de volcar los datos de la moto en el sistema informático policial, donde se comprobó que era buscada desde el 27 de abril de 2015 cuando el propietario denunció su sustracción en jurisdicción de la Comisaría 16.

Frente a la evidente irregularidad, el conductor fue detenido y quedó imputado por el delito de encubrimiento, a disposición del MPF.

“El accionar policial se desarrolló de manera coordinada y profesional, contando con la intervención de móviles de apoyo y la comunicación con el Centro de Análisis, garantizando el correcto procedimiento y el secuestro del vehículo”, destacaron desde la Policía sobre el desarrollo del operativo.