Para qué sirve tirar vinagre blanco en las rejillas de la casa
Conocé los beneficios de este truco y cómo hacerlo en casa para que funcione y quede con una limpieza correcta.
Rejillas y vinagre blanco son protagonistas de un truco casero cada vez más recomendado para la limpieza del hogar. Al quedar fuera de la limpieza habitual, las rejillas de baño, cocina, ventilación y desagüe acumulan grasa, humedad y sarro, un combo que favorece bacterias, malos olores y posibles obstrucciones.
Frente a este problema, especialistas en limpieza ecológica señalan que el vinagre blanco es una alternativa eficaz, económica y natural para desinfectar y eliminar olores persistentes.
El poderoso efecto del vinagre blanco
El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas y antifúngicas ampliamente estudiadas. Investigaciones publicadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético es eficaz para reducir bacterias comunes como E. coli y Salmonella en superficies domésticas.
Además, el vinagre actúa como neutralizador de olores, ya que ayuda a disolver residuos orgánicos y depósitos minerales que suelen quedar atrapados en las rejillas y generan malos aromas con el paso del tiempo.
Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:
- Disuelve sarro y restos minerales acumulados.
- Neutraliza olores sin perfumes artificiales.
- Reduce la proliferación de bacterias y hongos.
Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a productos químicos agresivos.
Los beneficios de tirar vinagre blanco en las rejillas
- Elimina malos olores: neutraliza bacterias responsables del olor a humedad o cloaca.
- Actúa como desinfectante natural: reduce microorganismos en zonas húmedas.
- Desprende sarro y suciedad adherida: ideal para rejillas de baño y cocina.
- Previene la formación de moho: gracias a su acción antifúngica comprobada.
- Es económico y fácil de conseguir: solo se necesita vinagre blanco común.
Paso a paso: cómo limpiar las rejillas con vinagre blanco
- Verté una taza de vinagre blancosobre la rejilla.
- Dejá actuarentre 15 y 30 minutos para que el ácido acético haga efecto.
- Frotá con un cepilloo esponja para desprender la suciedad.
- Enjuagá con agua caliente para arrastrar los residuos.
- Secá con un paño limpiosi es una rejilla visible.
- Repetí el procesouna vez por semana en zonas de uso frecuente o cada 15 días en áreas menos húmedas.
El vinagre blanco en la limpieza del hogar: tres beneficios
- Ayuda a eliminar bacterias y hongos sin dejar residuos tóxicos.
- Neutraliza olores persistentes de forma natural.
- Reduce la acumulación de sarro y minerales en superficies húmedas.
El truco para limpiar los pegotes de la rejilla de la cocina
Aunque solemos limpiar con frecuencia la cocina y las hornallas, las rejillas que los recubren muchas veces quedan relegadas. Sin embargo, son una de las partes que más grasa y restos de comida acumulan. Con solo dos ingredientes comunes y untruco doméstico eficaz, es posible remover los pegotes más difíciles y devolverles su brillo original en pocos minutos.
Para realizar este truco casero de limpieza vas a necesitar: vinagre blanco de alcohol, bicarbonato de sodio y agua. El vinagre y el bicarbonato, al mezclarse en grandes proporciones, generan una reacción química potente.
- Para comenzar con este truco, retira las rejillas de las hornallas de la cocina. Con un paño húmedo remueve los pegotes más superficiales y las manchas de color negro que suelen quedar por acumulación de grasa y aceite.
- Coloca las rejillas de la cocina en un balde cuadrado, lo bastante grande como para que puedas cubrirlas con agua.
- Llena el balde con agua caliente hasta que las rejillas queden completamente cubiertas. Agrega unas cucharadas de bicarbonato de sodio y unas cucharadas de vinagre. Remueve la mezcla con una cucharas de madera, sin salpicar porque puedes quemarte.
- Deja que las rejillas de la cocinareposen por unos minutos en la mezcla.
- Una vez que el agua se enfríe lo suficiente como para que puedas meter las manos, refriega con una esponja o estropajo, si es metálico mejor.
- Luego de limpiaren profundidad cada parte y caño de la rejilla, enjuaga con abundante agua y deja secar sobre un repasador. Con este sencillo trucopuedes limpiar otros objetos de la cocina, como las fuentes o asaderas y las rejillas del horno.
