Intento de fuga en la comisaría: prendió fuego un colchón, pidió auxilio e intentó apuñalar a los policías

Ocurrió el lunes por la noche en la unidad policial del barrio Valentina Sur. Se le inició una causa por varios delitos al responsable. No hubo heridos.

Un nuevo intento de fuga en una comisaría neuquina trascendió en las últimas horas. Aparentemente, sin quórum entre sus compañeros, un interno de la Comisaría 44 de Valentina Sur hizo una puesta en escena que incluyó un incendio, pero aún así, su intento de fuga fue infructuoso.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario inspector Félix Gómez indicó que todo inició alrededor de las 23:50 del lunes, en la comisaría ubicada en calles El Dorado y Bustos Pérez.

"Se escuchan gritos de auxilio en el sector de alcaidía y se observa una cortina de humo en una celda de contraventores, por lo que el personal ingresa con matafuegos y logra sofocar el foco ígneo", relató el jefe policial, añadiendo que las llamas se habían generado con un colchón que había sido prendido fuego.

Al momento de brindar asistencia al interno que se encontraba más expuesto, éste "extrae de entre sus prendas una faca, un hierro con punta, y con él intenta lesionar al personal tirando puntazos", confió Gómez.

Ante esto y teniendo en cuenta que las llamas ya habían sido sofocadas, los efectivos se retiraron para no resultar lesionados ni lesionar a otros internos. Para entonces, ya se habían solicitado refuerzos al Departamento Metropolitana y convocado a personal de Salud, que arribó en esas circunstancias.

Con ayuda de personal especializado, se logró ingresar nuevamente, se redujo al detenido que buscaba lesionar a los agentes y todos fueron retirados a otro sector y revisados por personal médico. Afortunadamente, ninguno de los detenidos sufrió lesiones por el fuego ni padecieron la inhalación de humo.

Para los investigadores de la unidad policial, el fuego fue iniciado solo por el interno armado y todo se trató de una "maniobra engañosa para intentar darse a la fuga". Por este motivo, tras verificar que se encontraba bien, se lo separó del resto y se decidió su traslado a otra comisaría para calmar el clima en la 44.

Asimismo, Gómez detalló que se secuestró la faca utilizada por el sindicado y se le inició una causa por el intento de fuga, la resistencia a la autoridad y el daño realizado en las instalaciones para proveerse de un arma casera.

El interno está detenido en calidad de condenado, declarado responsable por delitos contra la propiedad. Compartía alojamiento en la unidad junto a otros 15 detenidos, entre procesados y más condenados también.

Finalmente, el clima en la alcaidía volvió a la normalidad y se pudo regresar a todos a las celdas.

La fuga de la U12

La última fuga concretada fue la ocurrida a mediados de noviembre pasado, cuando cuatro internos de la Unidad de Detención 12 (U12) lograron tomar la calle.

Una llamada anónima alertó a la Policía de Neuquén, que desplegó un amplio operativo, hacia la localidad de Senillosa donde los cuatro prófugos de la Unidad de Detención 12 fueron capturados. Uno quiso escaparse infructuosamente a pie y los otros abordo de un auto.

En menos de 24 horas, los cuatro evadidos de Matheu 4730 del barrio San Lorenzo de Neuquén volvieron tras las rejas. Los delincuentes protagonizaron una audaz evasión, aprovechando una jornada ventosa.

El subdirector de Unidades de Detención de la provincia, comisario Ceferino Pizarro, relató que los maleantes realizaron la apertura de un tramo del techo. "Protagonizaron un corte en los barrotes de un patio cubierto", detalló Pizarro y agregó: "lograron evadirse por el techo para acceder al paredón de un patio".

Dejaron la U12 "barreteada". El comisario confirmó que habían cortado parte del techo y que había huido por ahí. A partir de ese momento se abrió una etapa de investigación hasta dar con los prófugos, que se mantuvieron juntos hasta último momento y cayeron en Senillosa.