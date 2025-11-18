Capturados de la U12: desde tentativa de femicidio hasta un experto en fugas al estilo "Houdini"

Uno por uno, quiénes son los prófugos que tuvieron en vilo a la Policía hasta que fueron atrapados este martes.

Una llamada anónima alertó a l a Policía de Neuquén , que desplegó un amplio operativo, hacia la localidad de S enillosa donde los cuatro prófugos de la Unidad de Detención 12 fueron capturados . Uno quiso escaparse infructuosamente a pie y los otros abordo de un auto.

En menos de 24 horas, los cuatro evadidos de Matheu 4730 del barrio San Lorenzo de Neuquén volvieron tras las rejas. Los delincuentes protagonizaron una audaz evasión, aprovechando una jornada ventosa

El subdirector de Unidades de Detención de la provincia, comisario Ceferino Pizarro , relató que los maleantes realizaron la apertura de un tramo del techo. " Protagonizaron un corte en los barrotes de un patio cubierto ", detalló Pizarro y agregó: "lograron evadirse por el techo para acceder al paredón de un patio".

Así detenían a dos de los cuatro prófugos de la U12 en Senillosa

Dejaron la U12 "barreteada". El comisario confirmó que habían cortado parte del techo y que había huido por ahí. A partir de ese momento se abrió una etapa de investigación hasta dar con los prófugos.

En esa unidad de detención quedó el boquete en el techo de hierros oxidados a solo 20 centímetros del paredón de ladrillo, medianera del centro de detención. Dos caños más gruesos fueron cortados y plegados hacia adelante y los costados. En tanto, un entramado estilo malla lucía prolijamente recortado.

El historial de los delincuentes

Los delincuentes alojados en la U12 eran conocidos en el ambiente delictivo. Uno de los protagonistas del escape es el conocido Rogelio Rojas Cisterna, quien al mejor estilo “Houdini” registra múltiples fugas en cárceles de las provincias de Río Negro y Neuquén. Se trata de un personaje ligado al temible Jimi Hendrix, de quien fue padrastro, otro ladrón con múltiples antecedentes por evasiones.

rogelio rojas cisterna

El resto de los presos aprehendidos son Lucas Nicolás Cruces, Diego Ezequiel Bastías y Josué Jeremías Fresco.

Lucas Nicolás Cruces también está relacionado al ámbito delictivo, condenado y también con un historial significativo. Fue parte de la fuga de la Comisaría Tercera, junto a Hendrix y otros internos. En aquel momento cumplía una pena de un año y dos meses de prisión efectiva por el delito de hurto vehicular. Si bien es un delito menor, se trata de al menos la segunda condena del evadido en su haber. Es que, en octubre de 2018 había sido condenado por varios robos.

detenidos profugos carcel u12 neuquen

En ese momento, con 18 años apenas cumplidos, cometió un raid delictivo en tan sólo 18 horas. Asaltó armado dos comercios y una casa del barrio San Lorenzo. Tras una persecución, fue detenido, luego acusado y se le impuso cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga. Más tarde, se le impuso una condena efectiva.

En tanto,Diego Ezequiel Bastías cumple condena por tentativa de femicidio en un caso ocurrido en 2023, declarado responsable en un juicio colegiado. El último, Josué Jeremías Fresco estaba detenido por una causa en ejecución, aunque sin mayor información pública sobre su condena.