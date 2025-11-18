Un preso condenado por femicidio se fugó de la cárcel

Yonatan Ariel Da Silva estaba detenido desde 2020 por el crimen de su madrastra. Se lanzó una búsqueda urgente tras la fuga del interno.

En las últimas horas, se conoció que un preso condenado por el asesinato a su madrastra se escapó de la cárcel y hay un intenso operativo para capturarlo. Se trata de Yonatan Ariel Da Silva , quien aprovechó un corte de suministro de energía eléctrica y saltó el muro perimetral.

El preso fue identificado como Yonatan Ariel Da Silva, de 34 años, que se encontraba detenido en la provincia de Misiones desde 2020 por el brutal femicidio de su madrastra, Patricia Fixa Mereles.

Según trascendió a través de medios locales, el hecho ocurrió el domingo por la noche en la Unidad Penal VII de Puerto Rico. Las autoridades intentan reconstruir cómo logró escaparse y hay nueve penitenciarios en la mira en el marco de la investigación.

Qué se sabe sobre la fuga del delincuente

El crimen por el que fue condenado ocurrió en agosto de 2020 en la vivienda familiar en Las Leñas, Iguazú, donde el hombre ingresó con un arma calibre .38, mantuvo una discusión con la mujer y le disparó en la cabeza.

La fuga fue detectada cuando los guardias penitenciarios advirtieron que el detenido no estaba en su celda ni en el pabellón donde estaba alojado. Se activó así un protocolo de búsqueda en toda la provincia, reforzando los controles policiales en todo el país.

Según se conoció de sus características, Da Silva mide aproximadamente 1,72 m, posee un tatuaje de un águila de 15 cm en el antebrazo izquierdo, un rasgo distintivo que dieron los investigadores para su localización.

Respecto a los cinco suboficiales y cuatro oficiales que estaban de guardia en el momento de la fuga, se enfrentan una investigación interna para determinar sus responsabilidades. Las autoridades investigan cómo y por dónde escapó Da Silva, y si existieron negligencias o complicidades internas que facilitaron la evasión.

La condena y la situación judicial de Da Silva

El caso de Yonatan Ariel Da Silva, inicialmente condenado a prisión perpetua por femicidio, ha dado un giro judicial tras la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones.

Da Silva había sido condenado el 19 de mayo de 2022 por el Tribunal Penal Uno de Eldorado, que aplicó la máxima pena por los delitos de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y portación ilegal de arma de fuego.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones revocó esta calificación. Tras la apelación de la defensa, el máximo tribunal provincial determinó que el expediente "no reunía las características de un femicidio". En su lugar, el STJ ordenó que se fije una nueva condena, considerando los cargos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal.

A pesar de esto, dos de los tres jueces del Tribunal de Eldorado sostuvieron que el hecho ocurrió “en un contexto de violencia de género y desigualdad de poder”. Para ellos, se trató de “un conflicto familiar que terminó con una vida por motivos absurdos e injustificables”.

Actualmente, Yonatan Ariel Da Silva no tiene condena firme, ya que la causa sigue en revisión judicial.