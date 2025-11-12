Los impactantes detalles de la autopsia de Débora, asesinada por su novio en un camping

La mujer se encontraba desaparecida desde el domingo. El principal sospechoso es su pareja, quien fue detenido. Qué se sabe del brutal femicidio.

Luego del reconocimiento del cuerpo y el lugar, el fiscal a cargo del caso, Walter Pierrestegui, reveló que "la víctima se encontró vestida".

Tras varios días de búsqueda, el martes por la tarde encontraron el cuerpo de Débora Bulacio enterrado en cercanías al lago lindero al camping Miguel Lillo en Necochea , donde había sido vista por última vez el sábado a la noche junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez. El hombre se encuentra detenido.

Luego del reconocimiento del cuerpo y el lugar, el fiscal a cargo del caso, Walter Pierrestegui, reveló que "l a víctima se encontró vestida" y su pareja fue indagado este lunes pero se negó a declarar y se le solicitó una pericia psicológica y psiquiátrica la que también rechazó.

En medio de la conmoción y la confirmación de que la mujer había sido brutalmente asesinada, en las últimas horas, se conocieron los detalles de la autopsia preliminar de Débora que se realizó en la morgue del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” de la ciudad costera.

Según precisaron, el cadáver fue encontrado dentro de una bolsa de nylon negra en posición fetal, con la cabeza hacia abajo, oculto entre los pastos y junto a un alambrado roto.

debora desaparecida Más de 80 efectivos participan de un amplio operativo de búsqueda.

Los estremecedores detalles de la autopsia a la mujer asesinada en Necochea

El informe preliminar confirmó que Débora murió por asfixia mecánica al ser ahorcada por su pareja, Ángel Gutiérrez. También fue golpeada y se reveló que sufrió heridas superficiales porque arrastraron su cuerpo, como así también lesiones que podrían ser defensivas, lo que sugiere una pelea a corta distancia antes del crimen.

Una de las hipótesis es que Gutiérrez, de 32 año, asesinó a la mujer y luego arrastró el cuerpo de forma zigzagueante, lo que dejó un rastro y marcó un lugar específico. Incluso, una cámara de seguridad de la zona logró cerrar el radio de búsqueda.

Según trascendió, ambos habían llegado juntos a Necochea para pasar unos días de descanso, pero fueron escuchados discutiendo fuertemente antes de que la mujer desapareciera. El sábado fue el último día que Débora se comunicó por última vez con su familia y, según los indicios recogidos por el fiscal Walter Pierretégui y la jueza de Garantías Aida Ihuez, le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente.

femicida debora necochea

Las lesiones de Gutiérrez también aportan elementos a la reconstrucción: el hombre tenía rasguños en el cuello y marcas defensivas que coinciden con una pelea cuerpo a cuerpo. La la Justicia de Necochea avanza en la causa por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género". El detenido, que se negó a declarar, será sometido a nuevas pericias psiquiátricas mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia.

Las pruebas recabadas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los hallazgos en el terreno permitieron reconstruir gran parte de los movimientos del sospechoso. Las imágenes registraron momentos en que se desplazaba solo, coincidiendo con la hora en que los testigos dejaron de ver a la mujer. En el área donde se concentraron los rastrillajes se encontraron prendas y una carpa perteneciente a la pareja, lo que orientó a los equipos de búsqueda al sitio exacto donde fue hallado el cuerpo enterrado.