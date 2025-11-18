Vuelve Lali Espósito al Alto Valle: será gratuito y en una fiesta nacional

Con una propuesta que combina espectáculos musicales, competencias, exhibiciones y espacios recreativos, la ya tradicional Fiesta Nacional de la Manzana volverá a reunir a miles de visitantes en General Roca en febrero. Lali Espósito será el plato fuerte de una fiesta que tiene grandes nombres.

El evento tendrá lugar en el predio de calle Tronador 260 y mantendrá su espíritu de homenaje al fin de la cosecha, con actividades culturales y productivas que año tras año convocan al público regional y nacional.

Entre las propuestas confirmadas se encuentran el “Concurso del Peso de la Manzana”, el “Concurso de Embaladores y Embaladoras”, el “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo”, el “Concurso de Ideas Emprendedoras” y el “Mini-Circuito Productivo Infantil”. También habrá Paseo Gastronómico, ferias, exposiciones, parque de diversiones y diversos atractivos para todas las edades.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 4.54.02 PM

Grilla artística 2026

La programación de espectáculos nacionales ya tiene sus nombres definidos.

Viernes 20: YSY A y Neo Pistea.

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis.

Domingo 22: Lali y Cazzu.

Además, la fiesta contará con la participación de músicos y cuerpos de baile regionales, que se presentarán tanto en el escenario mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

Identidad, turismo, deporte y movimiento económico

La intendenta María Emilia Soria destacó el impacto cultural y económico de la celebración. Señaló que la Fiesta Nacional de la Manzana “implica un fuerte impulso al turismo y al comercio local, pero sobre todo es un homenaje a nuestra propia identidad, una experiencia que compartimos en familia o con amigos cuando disfrutamos de espectáculos musicales de primer nivel, paseamos por el Predio, nos encontramos con nuestra cultura, con nuestra historia y las tradiciones valletanas”.

La agenda también incluirá el clásico Manzana Skate Park y el Tría Cross de la Manzana, la competencia combinada que tendrá como escenario el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Entradas y próximos anuncios

Como cada año, el ingreso general será gratuito, mientras que se venderán accesos preferenciales para quienes deseen ubicaciones más cercanas a los espectáculos. En los próximos días se darán a conocer detalles ampliados sobre actividades, concursos y aspectos organizativos de la edición 2026.