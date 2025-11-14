Pedro Rosemblat reconoció que le gusta que lo llamen "el novio de Lali Espósito"

El conductor de streaming y novio de la artista participó del programa Ferné con Grego y se deshizo en elogios para su novia Lali Espósito.

Pedro Rosemblat participó del programa Ferné con Grego, conducido por Grego Rosello , y no escatimó en elogios para su pareja Lali Espósito con quien atraviesa una gran relación amorosa. “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”, comenzó diciendo.

“Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente. Nosotros vivimos juntos y todos los fines de semana como que invitamos gente y hacemos asado... y yo soy de preocuparme por si se cae la ceniza en la alfombra, si se cae el vaso... Y ella es como: “Estamos con amigos en casa”, ¿Qué te importa? Mañana limpiamos" , contó con alegría.

Luego reveló: “Conecté con una felicidad que es, al fin y al cabo, lo que uno persigue en la vida, que es ser feliz. Y al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja".

“Veo cómo trabaja, cómo arma sus shows, el armado de su disco, cómo se relaciona con su equipo de trabajo, su trato con la gente, con su familia, su trato con la mía, con sus amigos. La miro mucho, la analizo, y aprendo... ella es bárbara la verdad. La enana es muy potente y a dónde llega no pasa desapercibida", contó sobre la dinámica de trabajo que tiene la artista.

Por otra parte se refirió a cómo se adaptó a tener el rótulo "novio de Lali": “El que tenía que aterrizar a esto era yo. Ella está en su cancha, lo maneja con soltura, a mí al principio me daba cierto pudor el título nobiliario de ser ‘el novio de Lali. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta”