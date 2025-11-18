Tragedia: un niño de un año y cuatro meses murió al caer por el hueco de un ascensor

El niño cayó al vacío desde un octavo piso hasta el subsuelo. A pesar de los intentos por reanimarlo, las heridas fueron letales.

Esta tarde, un trágico episodio conmocionó al barrio porteño de Flores cuando un niño de apenas un año y cuatro meses falleció luego de caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio.

El accidente sucedió este martes por la tarde, en un edificio ubicado en Avellaneda al 2400 del barrio de Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La torre está compuesta por un subsuelo, planta baja y diez pisos. Según se conoció, el pequeño cayó desde el octavo nivel.

Por un llamado al 911 alertando acerca de lo sucedido, el personal de la Comisaría Vecinal 7 C y Bomberos de la Ciudad se hizo presente en el lugar, donde pudieron constatar que el menor había caído desde el piso ocho hasta el subsuelo.

Rápidamente, el personal médico del SAME lo trasladó al Hospital Teodoro Álvarez. Sin embargo, a pesar de los intentos de reanimarlo, el niño murió a causa de los múltiples traumatismos y un paro cardíaco. Previo a su llegada, una unidad de la colectividad judía, identificada como Hejaulutz, había intentado asistir al menor y realizar los primeros auxilios.

Se investigan las causas del accidente

La investigación quedó a cargo de Marcelo Roma, representante de la Fiscalía Criminal y Correccional N°13. Roma, solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y se labraron actuaciones por “averiguación de causales de muerte de dudosa criminalidad”.

Las primeras hipótesis de la causa, indican que el accidente se produjo luego de que un hermano de la víctima abriera la puerta del ascensor y el pequeño cayera al vacío. Se presume que ocurrió por una falla en el mecanismo.

Por otra parte, la familia del niño tuvo que ser asistida por profesionales de la Ciudad, quienes brindaron contención psicológica a los padres que se encontraban en estado de shock.

Un hombre fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor

Algunos días atrás, en la ciudad de La Plata, un hombre de 60 años fue hallado sin vida en el hueco de un ascensor, luego de que los vecinos alertaran un mal olor en el edificio. La familia había denunciado su desaparición y estaba siendo investigada por efectivos de la DDI.

Al inspeccionar el lugar, los efectivos encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. La escena generó un importante despliegue de bomberos, personal forense y agentes de la DDI. La escena del crimen no contaba con cámaras de seguridad internas, por lo que no hay forma de entender cómo fueron las últimas horas de la víctima.

Según los primeros indicios, todo apunta a que el hombre se habría arrojado al vacío desde el décimo piso, el único nivel desde donde el ascensor puede abrirse manualmente. Por el momento, la causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso. La causa fue caratulada como suicidio, con intervención de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 5.