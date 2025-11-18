La Comisión Investigadora $LIBRA advierte: "Los hechos son compatibles con una estafa"

Un documento que se dio a conocer expuso las conclusiones arribadas y los resultados sobre las transacciones realizadas a plataformas de blockchain.

El documento presentado por Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora en Diputados sobre el caso $LIBRA, describe un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei.

Tras un trimestre de trabajo, la Comisión Investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados dio a conocer su informe definitivo, donde se examina la presunta estafa cripto atribuida a Javier Milei y a miembros de su círculo cercano ocurrida en febrero. El documento se presenta en medio de causas judiciales abiertas en Argentina y EE.UU., y en un escenario político marcado por la discusión sobre la continuidad del cuerpo legislativo una vez renovado el Congreso.

"El análisis técnico de las blockchain detectó fondos entre los actores que coinciden con los montos y fechas señaladas en investigaciones que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei ", introdujo Maximiliano Ferraro , el presidente de la comisión investigadora.

El legislador también apuntó que una de las conclusiones es que la difusión del criptoactivo " no constituyó un hecho aislado , dado que en diciembre de 2024 se registró una moneda similar vinculada a la moneda digital de Kip Protocol en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación". Asimismo, se subrayó otra difusión de Milei en 2022, cuando ejercía como diputado, de la compañía "CoinX", acusado de estafa.

En ese marco, se consideró que "hubo una decisión deliberada de evadir los controles estatales institucionales" para que Javier Milei sea la primera persona en difundir públicamente el link del criptoactivo sin explicar de dónde lo obtuvo y sin advertencia de los órganos rectores. Para ello, destacaron una de las respuestas del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando explicó la causa en el Congreso: "Este fue un tuit del presidente sobre el conocimiento que él había tomado de la posibilidad de financiar emprendimientos privados sin la participación del Estado. Así que no ha habido una evaluación del Gobierno".

Embed

Además, avanzarán con denuncias penales a los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Florencia Zicavo (ministro y jefa de Gabinete de Justicia, respectivamente), Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paul Starc (UIF) y Roberto Silva (CNV) por "incumplimiento de deberes dado su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales de esta comisión".

A su vez remarcaron que un número reducido de inversionistas compró $LIBRA antes de la difusión y se retiraron cuando crecieron los portadores. Es por eso que considera que se violó la Ley de Ética Pública, en simultáneo a que provocó un "daño reputacional para la Argentina", por haber utilizado presuntamente la investidura presidencial para recaudar fondos.

Caso $Libra: El mensaje de Maximiliano Ferraro

Por su parte, también se amplió algunos de los detalles sobre las audiencias del presidente Javier Milei y su hermana Karina con los involucrados en la causa. “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión", comenzó diciendo este lunes el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro.

Mauricio Novelli Libra.png

Y completó: "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

Por su parte, su compañera de bancada, Mónica Frade, destacó que “esta Comisión revela las razones de tanta preocupación y amenaza de nulidades por parte del PRO, UCR y el oficialismo en pleno. A pesar de todos ellos, gozamos de espléndida salud y dimos ejemplo del rol de contralor del Congreso que, vale para todos. Siempre”.