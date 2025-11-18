Emoción y alivio: los primeros testimonios tras la apertura del nuevo puente de La Rinconada

Vecinos, camioneros y turistas fueron los primeros en cruzar la esperada obra, que quedó habilitada este 18 de noviembre tras casi dos décadas de demoras.

La apertura del nuevo puente de La Rinconada se convirtió este martes en un momento histórico para la región. Minutos después de quedar oficialmente habilitado, comenzó el paso de los primeros vehículos, cuyos ocupantes compartieron la mezcla de alivio, emoción y sorpresa que generó finalmente ver terminada la obra más esperada en la provincia.

El acto inaugural, encabezado por autoridades de Vialidad Nacional, marcó el cierre de un proceso que se extendió durante 19 años y que mantuvo durante largos períodos a la zona con un paso deteriorado y de circulación difícil.

El primer vehículo en cruzar fue un camión recolector que todos los días realiza el recorrido entre San Martín de los Andes y la planta de Alicurá. A bordo, el camionero César Vargadez no ocultó su sorpresa por la rapidez con la que llegó el turno de inaugurar el paso.

Inauguración puente de la rinconada - testimonios

“Pasaba todos los días por el puente viejo. Era una tortura, estaba destruido”, recordó en diálogo con Info Los Andes. Al avanzar los primeros metros sobre la nueva estructura, solo resumió su sensación en una frase: “Esto es otra cosa. Por fin”.

A pocos segundos del camión, un auto particular se convirtió en el segundo en cruzar. En él viajaban Mario y Nora, una pareja de Centenario que llegaba a la zona para disfrutar unos días en su cabaña de Aluminé.

“Pasamos por el puente viejo muchas veces, pero por este lado es la primera vez”, dijo Mario al enterarse de que formaban parte de la historia. “Somos de Centenario”, agregó, y celebraron la casualidad: “No sabíamos que íbamos a ser de los primeros, venimos de visita y nos tocó este momento”.

Inauguración puente de la rinconada - testimonios 2

El tercer vehículo llegó con Pablo y Martín Ramadan, quienes destacaron el impacto que tendrá la obra para toda la región. “Esto es un objetivo cumplido. Era hora de que se encarrilaran las cosas y que pudiera salir”, expresó Pablo.

“Toda la zona estaba esperando el puente, es algo muy importante”, remarcó Martín.

Inauguración puente de la rinconada - testimonios 3

Con ellos se selló el inicio formal de la circulación en un puente cuya demora había dejado una huella profunda en quienes transitan el corredor a diario.

Las autoridades: “Un privilegio estar parados hoy sobre este puente”

Durante el acto, el director de Vialidad Nacional, Javier Cerda, destacó el significado de llegar finalmente a la habilitación. “Es una satisfacción muy grande contemplar una obra terminada, una obra que llevó prácticamente 19 años”, sostuvo.

Recordó que, al retomar el proyecto en 2024, “el objetivo fue enorme”, y agradeció la gestión nacional que posibilitó el avance definitivo.

“Este puente merece ser habilitado. Va a servir de conexión para todos los pobladores. Es un privilegio estar parados hoy sobre esta obra histórica que fue relegada durante tanto tiempo”, afirmó.

inauguración Puente de La Rinconada

Detrás de la obra: casi dos décadas de interrupciones y cambios

El ingeniero Mauricio Lavigne, representante legal y técnico de la compañía constructora, repasó las razones que extendieron la ejecución durante casi veinte años.

“Jamás pensamos que se iba a demorar tanto tiempo. La obra se licitó en 2006, se firmó el contrato en 2007 y recién en 2012 terminó el proceso de expropiación”, explicó.

A partir de allí se modificó la traza original debido a una curva extremadamente cerrada.

Inauguración del puente La Rinconada

“Se hizo el movimiento de suelo en un año y medio, pero después entró en un cono de sombras. Una serie de factores derivó en un proceso azaroso que termina recién hoy”, resumió.

Sobre el impacto laboral, destacó que la construcción “dio trabajo a muchísima gente”, en su mayoría de la zona.

“En temporada trabajaron entre 30 y 40 personas, solo el 10% era personal trasladado. El resto era gente local. La empresa compraba todo en Junín de los Andes”, señaló.

El nuevo puente de La Rinconada ya es una realidad. Con la habilitación del tránsito y la emoción de sus primeros usuarios, comienza una etapa que promete mejor conectividad y la recuperación definitiva de un corredor clave para la provincia.