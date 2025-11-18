Se despistó una de las Ferrari que participaba del encuentro en la región

El accidente ocurrió en el mediodía de este martes. Sus ocupantes, de 66 y 68 años, fueron hospitalizados.

Una de las Ferrari , que participa en la Cordillera del Cavalcade Adventue 2025 , se despistó cuando transitaba por la Ruta 237 e impactó de forma violenta contra un pino ubicado sobre una de las banquinas.

El accidente ocurrió en el mediodía de este martes. Los ocupantes, de 66 y 68 años fueron derivados a un centro médico, debido a que presentaban heridas, a pesar de la activación de los airbags de la joya mecánica.

De acuerdo al relato de testigos, varios participantes del certamen fueron infraccionados por Gendarmería Nacional y la Policía neuquina, debido a que transitaban de forma temeraria, a gran velocidad, poniendo en riesgo la vida de otros conductores.

Uno de ellos, a pesar de las sanciones, fue el que protagonizó el episodio. Según el relato, se había separado del grupo y para alcanzarlo, transitó a más de 200 kilómetros por hora, cuando ocurrió el hecho.

La caravana partió de Bariloche este martes a la mañana, tras una exhibición por el Centro Cívico de Bariloche, con destino a territorio neuquino.

Maniobra brusca

El accidente ocurrió en el kilómetro 1564 de la Ruta 237. En las redes sociales circularon imágenes de momentos previos al accidente, en las que se podía distinguir a varios vehículos de la marca italiana circulando a gran velocidad por las rutas de la región.

En uno de esos registros, un vehículo debió maniobrar de forma brusca y transitar por la banquina para esquivar a una de las Ferrari, que circulaba rápido e invadiendo el carril opuesto.

Ferrari- accidente2

Violento vuelco cerca de Piedra del Águila

Dos personas que viajaban a bordo de una camioneta por la Ruta 237 terminaron siendo trasladadas al hospital de Piedra del Águila tras sufrir un violento vuelco en la traza nacional. Se investigan las causas del siniestro.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el accidente se registró poco antes de las 22 del viernes, a la altura del kilómetro 1409.

Los protagonistas fueron dos personas adultas que se trasladaban en una camioneta Ford EcoSport color gris y que, por motivos que se desconocen, perdieron el control del vehículo y terminaron volcando al costado de la ruta.

accidente piedra del aguila

Para cuando los Bomberos arribaron para colaborar con las tareas de rescate, la Dirección de Tránsito Policial ya se encontraba realizando tareas de seguridad y pericias sobre la ruta, por lo que el personal bomberil procedió de inmediato a brindar las primeras asistencias.