Violento vuelco en Ruta 237 dejó dos heridos de consideración

Las dos personas estaban conscientes al momento de ser rescatadas. Ocurrió el viernes por la noche cerca de Piedra del Águila.

El accidente oicurrió el viernes por la noche cerca de Piedra del Águila.

Dos personas que viajaban a bordo de una camioneta por la Ruta 237 terminaron siendo trasladadas al hospital de Piedra del Águila tras sufrir un violento vuelco en la traza nacional. Se investigan las causas del siniestro.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el accidente se registró poco antes de las 22 del viernes, a la altura del kilómetro 1409.

Los protagonistas fueron dos personas adultas que se trasladaban en una camioneta Ford EcoSport color gris y que, por motivos que se desconocen, perdieron el control del vehículo y terminaron volcando al costado de la ruta.

Para cuando los Bomberos arribaron para colaborar con las tareas de rescate, la Dirección de Tránsito Policial ya se encontraba realizando tareas de seguridad y pericias sobre la ruta, por lo que el personal bomberil procedió de inmediato a brindar las primeras asistencias.

accidente piedra del aguila (1)

Posteriormente, personal de Salud se hizo cargo de las víctimas, quienes fueron trasladadas en dos ambulancias al hospital local para un mayor control. Aunque no se conoció el detalle de sus heridas, sí se supo que ambas se encontraban conscientes.

La Policía realizó algunas diligencias para determinar qué desencadenó el vuelco y si hubo otros involucrados, aunque en principio parecería no ser así.

Vuelco terminó en un emotivo rescate de dos personas y sus perros

Otro importante operativo de rescate fue realizado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila luego de un fuerte accidente de tránsito ocurrido el jueves por la madrugada, luego de que los ocupantes de un auto quedaron atrapados tras el vuelco, incluyendo a sus dos mascotas que viajaban en el interior del vehículo.

Todo comenzó a raíz de un llamado de emergencia que alertó del siniestro vial durante la madrugada en un camino rural sin habitantes cercanos. Según consignaron los bomberos, a las 05:50 horas, el Móvil 13 salió de la base rumbo a la escena.

Afortunadamente, las personas rescatadas no sufrieron heridas de consideración. De todas maneras, también recibieron asistencia médica de parte de un equipo que llegó en ambulancia.

vuelco piedra del aguila perros

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron una situación crítica porque no solo constataron que el auto Peugeot negro había quedado en posición invertida, sino que los dos ocupantes todavía estaban en su interior imposibilitados de salir.

Ante esta circunstancia, el personal debió implementar el uso de herramientas hidráulicas para rescatar y liberar a las personas atrapadas. De esta manera, entre dos bomberos cortaron la estructura a la luz del amanecer.

En el mismo auto que quedó destruido, viajaban dos perros, que tras ser rescatados quedaron en estado de vulnerabilidad y miedo. Ellos también fueron asistidos y puestos a salvo por los Bomberos, quienes se contactaron con la Dirección de Bienestar Animal, y coordinaron su traslado para que las mascotas permanezcan al resguardo mientras sus dueños se recuperan de los golpes.

Las tareas requirieron un gran trabajo que duró al menos dos horas, hasta las 8 de la mañana y estuvo a la altura de las circunstancias. La dotación regresó a la base con la certeza de haber completado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.